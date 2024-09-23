Siyasi sığınmacı sayılarında azalma kaydedildi

Güney Kıbrıs’ta bu yıl kayda geçen siyasi sığınmacı sayısında, geçen yıla oranla düşüş kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi, 2023 yılında kayda geçen sığınmacı sayısının 10 bin 994 olduğunu, 18 Eylül tarihine kadar kayda geçen bu yılki rakamın ise büyük bir düşüş göstererek 5 bin 52’de kaldığını yazdı.

Sığınmacı sayısının düşmesindeki en büyük etkenin, deniz ve kara sınırlarındaki denetimlerin yoğunlaştırılması olduğunu vurgulayan gazete, özellikle Lübnan’dan teknelerle gelen sığınmacı sayısında mayıs ayından itibaren gözlemlenen azalmanın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in iki kez Lübnan’a giderek önlemler alınmasını talep etmesi sonucunda gerçekleştiğini aktardı.