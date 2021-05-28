Siyasi sığınmacılar ara bölgede bekletildi

KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçerek siyasi sığınma talebinde bulunmak isteyen 3 Kamerunlu gencin Rum yetkili makamlarca ara bölgede bekletildiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, ikisi erkek biri kadın üç Kamerunlu gencin Pazartesi günü KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yaparak siyasi sığınma talebinde bulunmak istediklerini ancak ara bölgede bekletilmekte olduklarını yazdı.

Gazete, şahısların su ve diğer temel ihtiyaçlara erişimlerinin bulunmadığını belirtirken BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Emilia Strovolidu’nun konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Strovolidu, siyasi sığınma talebinde bulunmak isteyip de ara bölgede mahsur kalan veya sınırı geçmelerine izin verilmeyen pek çok durum yaşandığını belirterek, siyasi iltica veya koruma talep edenlerin başvurularının, hangi ülkeden veya nasıl geldiklerine bakılmaksızın alınması, bu kişilere barınak sağlanması gerektiğini ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



28/05/2021 10:59