Siyasi zafer peşinde koşan siyasiler; kaldırın kafanızı

Aynı yerde dönüp durur mu bir toplum? Kötü günlerden geçerken, çok kötü günlerin geleceğini biliyor olmak nasıl bir duygu? Tam da o noktadayız. Siyasi partiler, siyaseti sevenler, siyasette kalmak isteyenler siyasi bir zafer peşinde; oysa ihtiyaç o değil.

Elbette, her siyasi parti iktidar olmak, her vekil seçilen bakan olmak isteyecektir. İnsanın doğasında bu vardır. Peki memlekete bakanlar; ne görüyor? Şu anda siyaseti sevenlerin, toplumun bütününe olan sevgi ve saygısını yitirdiğini görüyoruz.

Ekonomi temelli atılması gereken ciddi adımlar var. Bakınız, 600 milyon TL gibi, maaş ve benzeri giderler; bütçenin yüzde 80’ini yutuyor. Sadece maaş. Geri kalan yüzde 20 de Hayat Pahalılığı, ek mesai, emeklilik gibi alanlarda eriyor.

Hükümetlerin, maaş ödeme dışında bir adım attığını gören var mı? Ben görmedim. Gören varsa da, duymadım. Bu yapı, sadece maaş ödemek için. Her haziranda 60 milyon TL maaş yükü artıyor. Bu Ocak 2022’de 70 milyona varacak.

9 milyar bütçe yap; 8 milyarı ile maaş öde. 10 milyar bütçe yap; 9 milyarı ile maaş öde. Seneye 12 milyar bütçe yapılacak; 11’u ile maaş ve benzeri giderler ödenecek. BRT’siydi, belediyesiydi, kurumlarıydı, ek mesaisiydi derken, vatandaşa hizmete bir şey kalmıyor.

Altını çizerek söylüyorum. Kabaca, elektriğe yüzde 40, tüpgaza yüzde 30, akaryakıta yüzde 25, dökme gaza yüzde 30 gibi bir zam kaçınılmaz. Kim iktidar olursa olsun, ilk bakanlar kurulunda başka da bir gündem olmayacak. Devamında yüzde 10 da maaş zammı; buyur hükümet ol.

Böyle bir ortamda, halen istihdam, danışman peşinde koşanlar var. Neden? Kurultay var. Neden? Devamında seçim var. Bu yapıdan bir icraat çıkmaz. Türkiye ile iyi geçinip, arada 3-5 para alan, devamında da bankadan borçlanan, hükümet edebilir.

Gelecek nesillerin sırtına yüklediğimiz faiz yükünü hesap eden var mı? Yok. Çöken sistemin gençler üzerinde yarattığı etkiyi hesap eden? Yok. Sağlık, eğitim sistemleri çöktü; parası olan iyi hizmet alabiliyor; bunla uğraşan var mı? Yok. Ne var? Siyasi zafer peşinde koşma.

Bu yapıda tek başına iktidar olsanız ne olur? Olmasanız ne olur? Bu nedenledir ki haftalardır altını çizdiğim nokta, ülkenin büyük partisi… UBP ve CTP, bir masa etrafında oturmak zorundadır. Koalisyon kurmak için değil. Çöken sistemi ayağa kaldırmak için.

Seçim Yasası, Siyasi Partiler Yasası, “azınlığın çoğunluğu yönettiği” sistemden çıkarılmalı. Vergi Yasası ve Belediyeler Değişiklik Yasası hemen hayat bulmalı. Zira, her alan yönetilebilir olmaktan çıkarken, halka hizmet verilecek kaynak ve organizasyonlar da bir bir çöküyor.

Pandemi rakamlarında yukarıya doğru keskin bir tırmanış var. AdaPass kontrolleri yapılmıyor, herkes yine bir salmış. Aşı konusunda belirsizlik var; istenen rakamlara ulaşamadık. Ya da ulaştık ama bilmiyoruz. Rakam rakam pandemide geçen hafta ekranda olacak.

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18/10/2021 08:56