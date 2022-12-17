Siyasiler kararlı, işletmeciler mutlu

180 GÜN SÜRECEK: 1 Aralık’ta restorasyonuna başlanan Girne Antik Liman’da çalışmalar 180 gün sürecek. Çalışma için kapılarını kapatan işletmelere hükümet destek verecek. Bakanlık müsteşarı Aktunç: Liman eski dokusuna kavuştuktan sonra bir komisyon tarafından denetlenecek

İŞLETMECİLER MEMNUN: Girne Antik Liman’da işletmesi olan iş insanları yapımına başlanan restorasyondan memnun. Reşat Günhan: Bu noktaya gelinmesinden memnunuz. Umarız verilen sözler tutulur. Uluç Şonya: Çok önemli bir iş yapılıyor

HK ÖZEL HABER

Dokusunun yıllar içerisinde bozulması ve yetki karmaşasıyla gündeme gelen Girne Antik Limanı 1 Aralık itibarıyla restorasyona alındı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından restorasyona alınan ve 180 gün içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmalar için limandaki tüm işletmeler kapatıldı. 2023 Haziran ayında proje tamamlanana kadar koalisyon hükümeti işletmelere 6 ay boyunca, maaş desteği, hibe ve kredi desteği verecek.

Aktunç: Eski dokusuna kavuşturacağız

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Gine Antik Limanı’nın ülkenin önemli bir değeri olduğunu ancak uzun zamandır hak ettiği bakımı ve değeri alamadığını söyledi.

Girne Antik Limanı’nın 1 Aralık tarihinde başlayan restorasyonuyla ilgili Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan Müsteşar Aktunç, birçok hükümetin limanın tadilatının yapılarak eski dokusuna kavuşturulacağı sözü vermesine karşın bunu gerçekleştiremediklerini anımsattı.

Aktunç, limanın restorasyonunun kendilerine nasip olduğunu belirterek, “Limandaki duvarlar eski dokusuna kavuşacak, binaların cepheleri elden geçirilecek. Alüminyum kapı ve pencereler sökülerek eski doğal görünümüne kavuşması için ahşaptan yapılacaklar. Tüm balkonlar yenilenecek. Binaların önündeki çarpık ve yasa dışı eklemeler yıkılacak. Binaların dokusu, yüzey cephesi doğal görünümüne kavuşacak” dedi.

“Kanalizasyon sorunu da çözülecek”

Antik limanın büyük bir sorunu olan kanalizasyon sorununun çözüleceğini, tüm kabloların yer altına ineceğini ve tüm alt yapının elden geçirileceğini kaydeden Aktunç, projenin 180 gün içerisinde tamamlanarak teslim edileceğine de vurgu yaptı.

Limandaki işletmelerin restorasyon tamamlanana kadar kapatıldıklarını da söyleyen Aktunç, söz konusu işletmelere devlet tarafından hibe ve kredi destekleri verileceğini açıkladı.

“Esnaf mağdur edilmiyor”

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, “Yaklaşık 18-20 işletmeye kayıtlı personel sayısı kadar bir hibe desteği veriliyor. Aynı zamanda yine personellere asgari ücretin yarısı kadar kapalı oldukları sürece her ay maaş desteği veriliyor. Bunun yanında Kalkınma Bankası’ndan işletmelere bir yıl ödemesiz kredi veriliyor” dedi.

Restorasyon tamamlandıktan sonra limanın sürdürülebilir yapıda yönetilmesi için bir komisyon kurulacağını da kaydeden Aktunç, Turizm Bakanlığı, Girne Belediyesi, liman esnafı ve limandaki mal sahiplerinden oluşacak komisyonun limanın yönetiminden sorumlu olacağını açıkladı.

“Komisyonda tüm paydaşlar yer alacak”

“Komisyonda tüm paydaşlar yer alacağı için bundan sonra bölgede herhangi bir yetki karmaşası söz konusu olmayacaktır” diyen Aktunç, restorasyona başlanırken, tüm esnaf, mal sahipleri ve belediye ile toplantılar yapılarak tüm kesimlerin işin içine dahil edilerek sorumluluk alınmasının sağlandığına dikkat çekti.

Alternatif turizm açısından Girne Antik Limanı’nın çok önemli olduğunu ifade den Aktunç, limanın restorasyonunun tamamlanmasından sonra bölgeye gelecek olan turistlerin sayısında artış olacağını, turistlerin daha rahat aradıkları ürünleri bulabileceklerini, toplumla turistlerin daha fazla bir araya geldiği alternatif turizm ürünlerinin görüleceği ve bölgenin gastronomi anlamında önemli bir çekim alanı olacağını anlattı.

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, restorasyon bittiği zaman Girne Antik Limanı’nda, oranın kullanılması ve işletilmesi açsından bir standart sağlanacağını ve kaliteli ürünlerle turistlere servis yapılacağını söyledi.

Günhan: Projeden memnunuz, takipçisi olacağız

Girne Antik Liman esnafından Reşat Günhan (Harbour Cafe ve Kıbrıs Evi Restorant), konuyla ilgili olarak Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, projenin hayata geçmesi adına Turizm Bakanlığı ile yaklaşık bir buçuk yıldır yapılan görüşmeler sonucunda bu noktaya gelinmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Projeye destek sağlamak için bölge işletmecileri olarak iş yerlerini 6 ay boyunca kapattıklarını anımsatan Günhan, “6 ay boyunca biz de projenin takipçisi olacağız. İşler söz verildiği gibi mi, doğru mu yapılıyor bakacağız” dedi.

“İşletmeciler ve Turizm Bakanlığı ortak paydada buluştuk. Yıllardır yapılan çalışmalar sonunda ortaya güzel bir iş çıkacağına inanıyoruz. Çünkü yıllardır buranın kime ait olduğu konusunda bir yetki karmaşası vardı. Ama artık Turizm Bakanlığı devraldı ve üzerine düşeni yapıyor. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuşan Reşat Günhan, Girne Antik Limanı’nın restorasyonu sonrasında limanın yeniden eskiye dönmemesi adına bir komisyonun bölgeyi kontrol altında tutup, denetleyeceğini söyledi.

Günhan, ciddi harcamalar yapılarak yeni yüzüne kavuşturulacak olan Antik Limanın korunması için kontrol mekanizmalarının devreye sokularak, kurallara uymayanlara ceza kesilmesinin olmazsa olmazları olduğunu ifade etti.

Reşat Günhan, konuşmasının sonunda yıllar sonra Antik Limanın hak ettiği çehreye kavuşacağını ifade ederek katkısı olan herkese teşekkür etti.

Şonya: Kötü durumun düzeltileceğini umuyoruz

Liman esnafından Uluç Şonya ise restorasyonla ilgili yaptığı açıklamada, limanın durumunun restorasyon öncesi çok kötü olduğunu, özellikle pandemi sonrası çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Şonya, tam zamanında Antik Limanda restorasyonun başladığına değinerek, 6 ay boyunca işletmelerinin kapalı kalacağını anımsatarak, restorasyonun belirlenen zamanda tamamlanması arzusunu dile getirdi.

Uluç Şonya, “6 ay kapalı kalacak işletmeler ciddi sıkıntılar yaşayacaktır. Her ne kadar bakanlık bizlere belli başlı destekler verecek olsa da bunun yeterli olacağını düşünmüyorum. Ancak artı ve eksilerini ortaya koyduğumuz zaman çok değerli ve kıymetli bir restorasyon yapıldığı ortadadır. O nedenle çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki Kalkınma Bankası’ndan verilecek krediler ve diğer sözler, sözde kalmaz” dedi.

Şonya, hükümet tarafından esnafa verilen destek sözünün yerine getirilmesi halinde işletmelerinin kapalı kalacağı 6 aylık süreyi sorunsuz atlatacağına inanç belirtti.





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17/12/2022 09:25