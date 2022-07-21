Siyasilerden Çobanoğlu için başsağlığı mesajı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu hayata gözlerini yumdu.

Çobanoğlu’nun vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu…

Çobanoğlu için uzun yıllar emek verdiği BRT Kurumu’nda bugün saat 11.00 de tören düzenlenecek

Çobanoğlu’nun cenazesi öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Çobanoğlu'nun vefatının ardından siyasiler başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

‘Hüseyin Çobanoğlu kardeşimizi kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyim. Uzun yıllar BRTK Müdürü olarak ülkemizde özel yayıncılık da dahil TV yayınlarının gelişmesi için önemli hizmetlerde bulunmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiamıza başsağlığı dilerim.’

Başbakan Ünal Üstel

“Ülkesine büyük hizmetler vermiş önemli bir ismi, Hüseyin Çobanoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım. Gençlik yıllarında BRT’de bir nefer olarak başladığı hizmet yarışına, Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak önemli katkılar koymuş olan Çobanoğlu, çalışkan ve beyefendi kişiliği ile de iz bırakmıştır.

Ulusal Birlik Partisi’ne de büyük hizmetlerde bulunmuş olan Çobanoğlu’nun ismi ve hizmetleri asla unutulmayacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet dilerken, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine de baş sağlığı dileklerimi sunarım.”

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat

‘1972 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda teknisyen olarak göreve başlayan Hüseyin Çobanoğlu, 25 Mart 1978 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası BAY-SEN’in kuruluş aşamasında da öncülük yaptı.

Hüseyin Çobanoğlu, 1979 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası başkanlığına seçilerek 4 dönem sendika başkanlığını yürüttü. Çobanoğlu sendika başkanlığının ardından da yönetimde aktif görev almaya devam etti.

Hüseyin Çobanoğlu, 1986 yılında Stüdyolar Amiri, 1989 yılında Koordinatör Yardımcısı TV, 1993 yılında kurumun koordinatörlüğü görevlerinde bulunmasının ardından 1999-2004 yılları arasında ve 2012 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürlüğü görevinde de bulundu.

Gerek Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun bugünlere gelmesinde yaptığı katkılardan gerekse Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın kuruluşunda verdiği özverili hizmetlerinden dolayı Hüseyin Çobanoğlu’na teşekkürü bir borç bilir, yaslı ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.’

BRT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı

‘Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) uzun yıllar Müdürlük ve daha sonra da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan ve değerli emekleri ile ismini kurumun belleğine silinmez bir şekilde kaydetmiş bulunan Sn. Hüseyin Çobanoğlu’nun vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Sn. Çobanoğlu, sadece BRTK için değil, üstlenmiş olduğu kamu yayıncılığı görevlerinde, yönetim seviyesi dahil, her kademe ortaya koyduğu başarılar ve sayısız habercinin yetişmesine koyduğu katkılar ile, özelde Kıbrıs Türk Basını ve genelde de Kıbrıslı Türkler için çok önemli bir değerdi.

Sn. Çobanoğlu’nun ebedi istirahatgahına uğurlanmasından önce, çok önemli hizmetlere imza attığı Kurumumuz’da bugün (21.07.2022 tarihinde) düzenlenecek tören ile, kendisine olan derin saygımızı, bütün çalışma arkadaşlarımız ile birlikte bir kez daha orayaya koyacağız.

Başta yaslı ailesine ve BRTK çalışanları olmak üzere, bütün basın camiamıza ve Kıbrıs Türk Halkı’na en derin taziyelerimi sunarım.’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu

‘Uzun yıllar ülkemize hizmet vermiş, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) eski müdürlerinden ve Yönetim Kurulu başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz . Ülkemiz çok önemli bir değerini kaybetti . Kendisiyle kısa bir süre dahi çalışmış olmak, benim için büyük bir onurdu . Bugün (21.07.2022) saat 11.00 de BRT Kurumu’nda yapılacak törenden sonra , kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kendisine Allah’tan Rahmet, yaslı ailesine başsağlı dilerim ‘

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21/07/2022 10:21