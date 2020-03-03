Siyasilerden Hüseyin Kanatlı için taziye mesajları

İçişleri Bakanı Baybars:"Kanatlı'yı “Merhaba Dostlar”la anılarımızda hatırlayacağız"

Güzel türkçesi, hoş sesi ve kibarlığıyla hatıralarımızda yer eden, Kıbrıs Türkünün ilk sunucusu olarak bilinen, deneyimli radyocu ve gazeteci Hüseyin Kanatlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. “Merhaba Dostlar”la anılarımızda sevgi sözcükleriyle hatırlayacağımız Hüseyin Kanatlı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.

Uluçay: "Kanatlı’nın anısı, her zaman yüreğimizde yaşayacaktır"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, hayatını kaybeden Hüseyin Kanatlı için, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Uluçay mesajında "Kıbrıs Türk radyo ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Hüseyin Kanatlı abimizin aramızdan ayrılışını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Kanatlı’nın, bugüne kadar medya dünyamıza yaptığı hizmetler asla unutulmayacaktır. Kıbrıs Türk toplumunun en önemli değerlerinden biri olan Sayın Kanatlı’nın anısı, her zaman yüreğimizde yaşayacaktır. Kendisine Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Ruhu şad olsun.” ifadelerine yer verdi.

03/03/2020 13:34