Siyasilere Güven Dipte

HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması’nın ilk bölümü bugün yayınlandı.

Haber Kıbrıs tarafından açıklanan araştırma Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de yapıldı. 6 ilçeden 600 kişi ile yapılan araştırmada toplumun merak ettiği bir çok konu araştırıldı.

Yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmada evren seçmen listesine kayıtlı 18 yaş ve üstü KKTC vatandaşları olarak saptandı.

Araştırmada Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’ndaki başkanlık yarışı yanı sıra vatandaşın siyasilere ve siyasi parti başkanlarına güveni de irdelendi.

9-17 Ekim içerisinde sistematik rastgele örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda ciddi veriler elde edildi, ülkenin durumuna ışık tutacak veriler açıklanacak.

Liderlere güven yok

HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması’nın sonuçlarına göre, parti liderlerine güven oldukça aşağılarda. Arştırmaya katılanların yüzde 52.4’ü Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a güvenmiyor.

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 36.6’sı “hiç güvenmiyorum”, yüzde 15.8’i “güvenmiyorum”, yüzde 22.8’i “ne güveniyorum ne de güvenmiyorum”, yüzde 15.8’i “güvenmiyorum”, yüzde 9.0’ı “çok güveniyorum” cevabını verdi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün için ise araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 42.6’sı “hiç güvenmiyorum”, yüzde 11.2’si “güvenmiyorum”, yüzde 21.4’i “ne güveniyorum ne de güvenmiyorum”, yüzde 19.3’i “güveniyorum”, yüzde 5.5’i “çok güveniyorum” cevabını verdi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay için araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 43.4’ü “hiç güvenmiyorum”, yüzde 15.9’u “güvenmiyorum”, yüzde 22.8’i “ne güveniyorum ne de güvenmiyorum”, yüzde 12.4’i “güveniyorum”, yüzde 5.4’i “çok güveniyorum” cevabını verdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş için ise araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 60.3’ü “hiç güvenmiyorum”, yüzde 12’si “güvenmiyorum”, yüzde 16.1’i “ne güveniyorum ne de güvenmiyorum”, yüzde 7.9’u “güveniyorum”, yüzde 3.7’si “çok güveniyorum” cevabını verdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit için ise araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 54.6’sı “hiç güvenmiyorum”, yüzde 21.1’i “güvenmiyorum”, yüzde 15.5’i “ne güveniyorum ne de güvenmiyorum”, yüzde 6.8’i “güveniyorum”, yüzde 2.1’i “çok güveniyorum” cevabını verdi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya güvenenler ise yüzde 79.5, nötr yüzde 13.3 ve güvenenler yüzde 13 oranında.

UBP ciddi fark atıyor

HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması’nda bir diğer önemli sonuç ise partileri oy oranlarında. 600 kişi ile yapılan araştırmada Ulusal Birlik Partisi’nin oldukça önde olduğu görülüyor.

Araştırmaya katılan vatandaşlar “Önümüzdeki Pazar günü bir seçim olsa UBP’ye oy verme ihtimaliniz nedir?” sorusuna yüzde 24.8 “kesin veririm”, yüzde 16.4 “veririm” ve yüzde 10.7’si ise nötr cevabını verdi. Bu sonuca göre UBP’nin oy aralığı yüzde 24.8 ile yüzde 51,9 bandında oluyor.

“Önümüzdeki Pazar günü bir seçim olsa CTP’ye oy verme ihtimaliniz nedir?” sorusuna ise vatandaşlar, yüzde 10.3 “kesin veririm”, yüzde 10.6 “veririm” ve yüzde 10.9’si ise nötr cevabını veriyor.

Araştırmaya göre diğer partilerin oy aralıkları ise şöyle: Halkın Partisi: Yüzde 1,4 - Yüzde 16,5, Demokrat Parti: Yüzde 1,8 - yüzde 14,6, Toplumcu Demokrasi Partisi: Yüzde 1,9 - Yüzde 13,1

Demokrat Parti: Yüzde 1,8 - yüzde 11,7, Karma oy aralığı ise % 17,5 - % 37,1

UBP’de yarış at başı

Ulusal Birlik Partisi’nde bu hafta gerçekleşecek Olağan Kurultay’da yapılacak başkanlık seçiminin kıyasıya geçtiği görülüyor.

HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması’nda katılımcılara sorulan “Önümüzdeki Pazar günü bir seçim olsa UBP’ye oy verme ihtimaliniz nedir?” sorusuna “KESİN UBP’YE OY VERİRİM” şeklinde yanıt verenlerin UBP’deki Başkan Tercihleri" yarışın kıyasıya geçeceğini gösteriyor.

Sonuçlara göre yüzde 31.5 Hüseyin Özgürgün, Yüzde 29.2 ile Ersin Tatar ve Faiz Sucuoğlu yüzde 29’luk oy oranına sahip. Araştırmanın yüzde 3 yanılma payını göz önünde bulundurulduğunda 3 adayın da seçimin içerisinde olduğu görülüyor. Sunat Atun’un ise yüzde 10.3’lük oranla geride kaldığı ortaya çıkıyor.

Araştırmanın sonucuna göre Sunat Atun dışındaki her 3 aday da ikinci tura kalabilme durumunda.

Kurultayın sonucunu ise son 4 gündeki gelişmelerin belirlemesi bekleniyor. Son günlerde adayların yapacakları çalışmaları belirleyici olacak gibi gözüküyor.