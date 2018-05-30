Siz siz olun, bu uygulamaları sakın telefona yüklemeyin!

1. El Feneri Uygulamaları

Daha önce bahsettiğimiz gibi, zaten yerel uygulaması bulunan özellikler için üçüncü parti uygulamalar indirmekten kaçının. Bir el feneri uygulaması bile telefon, medya, kamera, mikrofon, wi-fi ve hatta telefon adını talep edebiliyor. Bu uygulamalar ayrıca istenmeyen davetsiz reklamlar sunarken sorun olmayan durumlara kalitesiz çözümler sunmaya çalışıyor.

2. Klavye Uygulamaları

Eğer herhangi bir sebepten dolayı telefonunuzla birlikte gelen klavye uygulaması hoşunuza gitmiyorsa, en iyi ithimal Google'ın kendi geliştirdiği kişiselleştirilebilir G-Board kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Diğer tüm üçüncü parti klavye uygulamaları, yazdıklarınızı kayıt etme ve saklama riski taşıyor.

3. Ücretsiz Oyunlar

En masum görünen, ancak en büyük tuzaklara sahip uygulama tipi. Özellikle ücretsiz ve tanınmayan şirketlere ait düşük kaliteli oyunlar sadece gizliliğinizi tehlikeye atmakla kalmıyor, ayrıca istenmeyen reklamlar ve sizi oyun içi satın almalara itmeye çalışan çirkin taktiklerle dolu oluyor.

4. Antivirüs Uygulamaları

Gizliliğinizi ve güvenliğinizi arttırmak için tasarlanmış gibi görünen bir çok ücretsiz uygulama, aslında kişisel verilerinizin ticaretini yapıyor olabilir. Hem iOS hem de Android dahili antivirüs korumalarına sahip. Google'ın kendisi bu konuda üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç olmadığını söylese de mağazada ücretsiz antivirüs uygulamaları bulunması akıl karıştırıcı olabilir, ancak geliştiriciler istedikleri uygulamaları mağazaya koyma özgürlüğüne sahipler.

5. Mağaza İndirim ve Kupon Uygulamaları

Alışveriş, tarama ve geçmiş bilgileriniz karşılığında indirim sunuyor olduklarını bilmeniz yeterli. Bu tip uygulamalar da diğer dört tip uygulama gibi "gerçek olamayacak kadar iyi" klasmanına dahil şüpheli yazılımlar olmaktan ibaret. Özellikle de kredi kartınız ve hesabınıza erişim talep eden uygulamaları gördüğünüzde polis sireni sesleri hayal etmeyi deneyebilirsiniz, çünkü en iyi ihtimalle satın alma alışkanlıklarınıza casusluk yapacak, en kötü ihtimalle ise istenmeyen para harcamalara sebep olacaklardır.