Sizce sorunumuz hükümet krizi mi?

TETİKÇİLER ADADA CİRİT ATIYOR; UYUŞTURUCU, SİGARA VE PUFF ARTIKLARI GENÇLERİ ESİR ALMIŞ; TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜYORUZ; PAHALILIK TIRMANIYOR… SİZCE SORUNUMUZ HÜKÜMET KRİZİ Mİ?

“ÜLKEDE GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR; ONLARDAN DA BAHSET” DİYOR HER ELEŞTİRİDE HÜKÜMET YETKİLİLERİ… HER GEÇEN GÜN ÜLKE DAHA KÖTÜYE GİDİYORSA, İYİ OLAN NE VAR?

Her şeyin kötüye gittiğini anlamak için, değer yargılarına bakmak lazım. Bireysel pozisyonunu koruma derdine düşen toplum, her şeyini elindekini korumaya ve sadece kendini zenginleştirmeye odaklamış durumda. Sadece özel sektörde değil, kamuda da böyle…

Ne kaybettiğimizin farkında mıyız? Sanmam… Sanmam, çünkü düzeltmek için bir çaba da görmüyorum. 2024’ü kavgayla kapadık… Ama, kamuya ödenen iki maaş, artışla ödenecek Ocak sonu maaşı tüm kavgaları bitirdi. Nerde toplumsal menfaat için ortak kavga? Yok…

Mesela, şurdan bakalım… KKTC’de yıllara göre trafik ölüm rakamları son iki yılda rekor seviyeye ulaştı. 20’li rakamlara düşen ölümlü kazalar son iki senede arttı, bu sadece nüfusla açıklanamaz. 2024’de toplam ölü sayısı 50… Bu rakam 2022’de 24 kişiydi. Mutlak bir başarısızlık, devletin tüm kurumları ile halkına ihaneti.

Kendisini her konuda icraat şampiyonu ilan edenler, trafik ölümleri konusunda neden bu kadar sessiz? Erhan Arıklı’nın sorumluluk alanında, son iki yılda trafik kazalarındaki ölümler neredeyse iki katına çıktı. 2022’de 24 olan bu sayı, 2024’te 50’ye ulaştı.

Peki, bu acı tablo karşısında bir özeleştiri ya da çözüm çabası var mı? Bu dönemde hız tespit kameralarının neredeyse iki yıl boyunca devre dışı kalması, bu sorunun temel nedenlerinden biri. Denetimsizlik ve ihmaller zinciri, kazaların ve ölümlerin artmasına zemin hazırladı.

Halk, ihmalkarlığın bedelini hayatıyla ödüyor. Hayatın her alanında böyle… Sorumluların sessizliği, bu krizin çözülmesi önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Devlet vatandaşının her anlamda güvenliğini sağlamakla yükümlüdür…

Bugün okullarda “puff” denen o illet çatır çatır satılıyor… İnanılmaz… Okuldan çıkan küçücük ortaokul- lise öğrencisi çantasından çıkardığı cihazı ağzına götürüyor. Duman savura savura yoluna devam ediyor. Sanırsın, ay sonu maaşı yetmeyen çalışan çaresizliğinde…

Dert, hem de ne büyük dert. Utanmadan halen devlet puff ithalatına izin vermedi diye yayın yapan medya organları var. Sorasınız vatansever, sorsanız milliyetçi. İzin isteme motivasyonu da “Rum’dan gelirmiş…” Mücadele edin, çocuklarınız kurtulsun diyen yok…

Bu ülkeye 2 ayda 4 tetikçi geldi. 2’si aynı gariban adama, biri alacak- verecek kavgası için, son gelen ise eski bir banka yöneticisi için… üç gündür biz ne tartışıyoruz? Limandaki XRay cihazı… Şaka bile değiliz toplum olarak, değeri yargılarımız da bu kadar saçma olamaz…

Tetikçi geldi. Adam vuracak. Polis aldığı bir ihbarı dikkate almasa, işini savsaklasa, şu an bir cinayet işlenmişti. Biz, limandaki cihazı tartışıyoruz. Bundan önceki 3 tetikçi uçakla gelmişti mesela… Tamamdır? Yasal yolla girerse, işlediği cinayet de geçerlidir? Ne saçma…

Ne zaman ülkedeki sorunları sıralasak, “Yahu hiç mi güzel bir şey yok, onları da say” diyorlar. Benim işim hükümet güzellemesi değil, toplumsal sorunlara çözüm konuları.., ama esas soru şu: Güzellikler olsa da, bu ülke neden bu kadar kötüye gidiyor? Cevabı olan var mı?

NOT: Aşağıdaki tablo, yıllara göre trafik kazaları ölüm oranlarını gösteriyor..,