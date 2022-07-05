''Size hakkımı helal etmiyorum''

ads ads ads
05/07/2022

ads
ads
''Size hakkımı helal etmiyorum''

Gazimağusa’da faaliyet gösteren fırın işletmecisi Behzat Demirtaş, sosyal medya hesabından isyan etti.

Uzun süreli kesintiler nedeniyle zararının 30 bin TL’nin üstünde olduğunu vurgulayan Demirtaş, yetkililere seslenerek “Size hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“2 günlük zararım 30 bin TL parayı geçtim kaybettiğim müşteriyi kim geri getirecek? Benim işçilerimin, çoluk ve çocuğumun hakkını sizlere helal etmiyorum. Allah bin katını sizlerden çıkarsın yazıklar olsun”

05/07/2022 15:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.