Sizi daha iyi bir arkadaş yapan 5 özellik

İnsan ilişkileri üzerine uzun yıllardır araştırma yapan bilim insanları, mutluluğun sırrını buldu: İnsanlarla kurulan derin bağlar. Bu bağların ruhsal sağlığımızı iyi etkilediğini öne süren bilim insanları, arkadaşlarınız veya eşinizle iletişiminizi artırmanın 5 yolunu açıkladı. İşte sizi daha iyi bir arkadaş yapan beş özellik.

Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, 85 yıllık çalışmalarının sonucu olarak bir yaşamı anlamlı kılan şeyin insanlarla iyi ilişkiler olduğu sonucuna ulaştı.

Insider'da yayınlanan habere göre "The Good Life: Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness" adlı kitaplarında insan ilişkilerinin yararlarını hafife aldığımızı öne süren psikiyatrist Robert Waldinger ve psikolog Marc Schulz, mutluluğun en önemli faktörlerinden ikisinin diğer bireylerle iletişim sıklığı ve kalitesi olduğunu vurguladı.

İşte insanlarla ve arkadaşlarınızla bağlarınızı güçlendirmeyi sağlayacak 5 ipucu:

PROBLEMLERİNİZİ PAYLAŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN

İnsanlarla daha iyi ilişkiler kurmak için hayatınızda neler olup bittiğini olabildiğince çok paylaşmaya çalışın. Harvard Üniversitesi’nden Psikiyatrist Waldinger, “Eskiden ailemin yaptığı gibi sağlığımdan asla şikayet etmeyeceğim' derdim. Ama onları şimdi daha iyi anlıyorum çünkü yaşlanıyorum. Bizim yaşımızdaki arkadaşlarlayken sağlığımız hakkında çok konuşuyoruz. Bunu gizlemiyorum” dedi.

MERAKLI OLUN

Her insan görülmek ve anlaşılmak ister. Arkadaşlarınıza, ailenize ve hayatınızdaki diğer insanlara yardım etmenin en iyi yolu, onları ne kadar süredir tanıdığınız fark etmeksizin, hayatları hakkında meraklı olmaktır.

DİKKATİNİZİ YÖNLENDİRİN

Dikkatimizi yönelttiğimiz konular ve insanlar konusunda daha bilinçli davranmamız gerektiği öneriliyor. Kitapta "Birini fark etmek ona saygı duymanın, tam o anda olduğu kişiye saygı göstermenin bir yoludur" ifadesi yer alıyor.

İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYE ODAKLANIN

Her gün karşınıza çıkan insanlarla derin bağlar kurmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine uzun ve kalıcı ilişkiler kurmak istediğiniz insanları iyi seçin. Aileden arkadaşlara en önemli gördüğünüz ilişkilerin bir listesini çıkarın ve ilişkilerin kalitesini ve sıklığını düşünün. İlişkilerin size olumlu ya da olumsuz enerji verip vermediği üzerine düşünün.

Ufak adımlarla bağ kurun

Biriyle iletişim kurmanın en basit yolu onu kahve içmeye çağırmak veya onunla yürüyüşe çıkmaktır. Basit organizasyonlar kurarak küçük iletişimler kurmaya çalışın. Ardından bu ilişkiyi bir adım ileriye taşıyabilirsiniz.

Bu habere tepkiniz:



13/01/2023 21:02