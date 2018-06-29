Sizi gidi Cemalcılar sizi...

Seçimden önce beni aradılar.

Dediler ki, “Cemal Erdoğan kazanırsa, hele de oy verirsek, ekmeğimizle oynayacaklar...”

İnanmadım.

Bu çağda...

Hele bu hükümet?

“Olmaz” dedim.

“Hocalar hükümeti buna izin vermez” dedim.

Sonuç?

Seçimin üzerinden bir hafta geçmeden...

“Eskinin siyasi baskısı” devrede...

Esentepe’de Cemal Erdoğan’a destek verdi diye...

Üç Çevre Dairesi çalışanı Lefkoşa’da göreve çağrıldı.

Gerekçe yok...

Açıklama da yaparlar, merak etmeyin...

“Personele ihtiyacımız vardı, çağırdık” da derler...

Ama ben seçim öncesinden bu yana, bu üç ismin akıbetini merak etmekteydim...

Tarih 29 Haziran...

Üç Çevre Dairesi personeli...

Sürüldü...

Ekmekleri ile oynandı...

Zira...

Her ay ay, maaşlarının yarısını yola vermek zorundalar...

Diyelim ki;

“Kaytarıyorlardı...”

Seçim sonucu mu akıllara getirdi.

Tetikçiliği müdür Aktolgalı’ya yaptırdılar...

Bu hükümet...

Hangi parti olursa olsun.

Yıl 2018...

Halen 1980’lerin sonu, 90’ların başı taktiği ile hareket ediyor...

Baskıcı...

Tehditvari...

Ekmeği silah yaparak...

Yakışıyor mu sayın Erhürman?

Haberiniz yoksa da, şimdi oldu...

Gereğini arz ederim...