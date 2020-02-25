Sizi gidi torpilciler sizi… Ve baba oğlu ilişkisi

İşin kolayı bir siyasi partiye üye ol.

Seçim zamanı biraz koştur.

Sonrası tamam.

Devlet dairesindeysen, bir baremcik veya bir terficik garanti.

Özeldeysen devlete alınman tamam...

Hele bir de partinden biri müsteşar yada herhangi bir yere yönetim kurulu başkanı olduysa kralsın.

Ne işe git, ne güce.

Otur oturduğun yerde kap maaşı.

***

Sporda da işlem ayni…

Tıkır tıkır işleyen bir torpil mekanizması

Derinlemesine bakalım.

2019 yılının spor federasyonları bütçeleri bir türlü açıklanamadı.

Açıklandı aslında da hazırlanan önerge bakanlar kurulundan döndü.

Neden mi?

Nedeni şu; Hükümetteki bir partinin başkan vekilinin babası bir spor federasyonunda başkan…

“Baba”, ilk açıklanan bütçeyi beğenmedi.

Vay efendim nasıl olur.

Neden bize SIFIR artış yapılır.

Ortalığı velveleye verdi.

E nede olsa, Spor Dairesi “oğlunun” partisinin elinde.

Hooop bütçede artış yapıldı.

Peki bakıldı mı 2018 yılında faaliyet yaptı mı diye?

Hayır bakılmadı.

BABA-OĞLU ilişkisi yetti.

***

Madalyonun diğer yüzüne bakalım.

Son iki yılda toparlanma sürecine giren, faaliyetlerini artıran, ada geneline yayılmaya başlayan, eğitime ağırlık veren Okçuluk Federasyonu, “Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından belirlenip kuruma verilmesi öngörülen 2020 yılı katkı payının yetersizdir” deyip faaliyetlerini daraltma kararı aldı.

Bir yanda, faaliyet yapmayan bir federasyon, diğer yanda faaliyet sayısında artış olan, adaya yayılan bir federasyon.

Birinin torpili yok, diğerinin var.

İşte memleketimin hali...

Sistemin sistem olmadığı bir spor yapısı olduğu sürece bunlarla daha çok karşılaşacağız.

İstersek 100 tane spor şurası yapalım, gene düzelmez bu yapı.

Deveye sormuşlar neren eğri misali bu memleket.

Üzülüyorum.

25/02/2020 09:48