Sizi zengin olmaktan alıkoyan şeyler neler?

Hepimiz nasıl zengin olunacağını bilmek isteriz. Fakat çoğumuz bizi zengin olmaktan alıkoyan finansal hatalar yaparız.

Peki sizi zengin olmaktan alıkoyan şeylerin ne olduğunu öğrenmek ister misiniz? İşte şu ana kadar yanlış yaptığınız şeyler ve bu finansal hatalarınızı düzeltmenize yardımcı olacak tüyolar:

İyi planlanmış bütçeye sahip olmamak

Bütçe oluşturamamak, insanların yaptığı en yaygın finansal hatalardan biri. Bütçe yapmak kulağa basit gibi geliyor, ancak insanlar paralarını nasıl yöneteceklerini bilmiyor. Sonra nasıl zengin olunacağının sırrını neden keşfedemediklerini merak ediyorlar.

Bütçe olmadan paranızı kontrol etmeniz ve paranızın çoğunu nereye harcadığınızı bilmeniz imkansız. Bütçe olmadan, paranızın bir planı yoktur ve finansla durumunuzu düzeltmenize engel olur.

Amacınızın ne olduğunu belirlememek

Nasıl zengin olunacağını bilmek istiyorsanız, paranızı bir amaç duygusuyla kullanın ve ayrım gözetmeksizin harcamak yerine sizin için çalışmasını sağlayın. İnsanları zengin olmaktan alıkoyan şeylerden biri, paranın sizin için amacının ne olduğunu bilmeden yaşamaktır. Amacınızı belirlememek sizin için önemli olmayan alanlarda para harcamanızı daha olası hale getirir.

İstekler için fazla ödeme yapmak

İstekler için çok fazla ödeme yapmak sizi para kazanmaktan alıkoyuyor olabilir. Örneğin, araba, kira veya ev sigortası gibi şeyler kesinlikle gerekli. Ancak ihtiyaç olmayan şeylere sürekli ödeme yapıyorsanız, harcamanız gerekenden fazlasını harcıyor olabilirsiniz.

Bu finansal hatadan kaçınmak için biraz zaman ayırarak araştırma yapın. İhtiyaçlarınız ve bütçeniz için en iyi neyin işe yarayacağını görün.

İmkanlarınızın üstünde yaşamak

İmkanlarınızın üstünde yaşayıp, gelirinize göre yaşamıyorsanız, borcunuz olmasa bile nasıl zengin olunacağını keşfedemezsiniz.

Kazandığınız her kuruşunu harcamak, özellikle genç yetişkinler için en büyük finansal hatalardan biri, çünkü hayata sağlam bir finansal başlangıç yapamazsınız.

İhtiyaç duymadıkları şeyleri satın alan ve çevrelerindeki insanları etkilemeyi göze alamayan birçok insan var. Bu, finansal durumu büyük ölçüde etkileyen psikolojik bir sorun. Sırf insanları etkilemek ya da gösteriş yapmak için o lüks arabaya ya da o büyük eve ihtiyacınız yok. Güzel şeylere sahip olmanın yanlış bir tarafı yok ama onları almadan önce gerçekten karşılayabileceğinizden emin olmalısınız.

Tek gelir akışına sahip olmak

Ekstra para kazanmak için becerilerinizden faydalanmıyorsanız finansal bir hata yapıyorsunuz. Birden fazla gelir akışınız olsun. Sürdürülebilir bir akış yaratmak için, farklı kaynaklardan gelen gelire sahip olmanız gerekir.

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22/03/2022 18:09