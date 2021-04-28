Sizin hikayeniz şimdi başlıyor!

26 Nisan tarihinde açılan, Showhouse’u ile birlikte satışa sunulan “Doğa ile Dost, Doğa ile Bütün” villa projesi Casa Oliva,

Özyalçın Construction Ltd.'e ait yenilikçi ve ergonomik mimarisi ile dikkat çekiyor.

Doğallığıyla büyüleyen, huzurlu atmosferi, modern ve minimal iç ve dış tasarımı, özenle hazırlanmış bahçe ve peyzaj mimarisiyle gören herkesi kendisine hayran bırakan Casa Oliva ilk günden yoğun ilgiyle karşılandı.

Özyalçın Construction Ltd.in hayata geçirdiği her projede olduğu gibi Casa Oliva’da da lokasyonun erişim kolaylığı ve Zeytinlik bölgesinin yaşam için tercih sebebi olması projeye Türk malı oluşu ile birlikte mevcut standartların ötesinde bir değer ilave etti.

Yatırım geri dönüşünün geçirdiğimiz zor zamanlarda bile cazip olması da uzun vadeli ödeme kolaylıkları gibi çok konuşulan nitelikler arasında yer alıyor.

Covid -19 önlemleri kapsamında;

28 yıllık tecrübe ile inşa edilen, güvenli ve keyifli bir yaşam sunan Casa Oliva projesinin Showhouse’unu ziyaret etmek isteyenlerin 0548 850 29 00 numaralı telefondan Özyalçın Construction Ltd. satış departmanına ulaşıp randevu alabilir.

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28/04/2021 09:19