Sizinle evlenmek istemediğini gösteren 10 işaret

Kadınların bir gün evlenmeyi arzulaması oldukça yaygındır, bu nedenle uzun süreli bir ilişki içindeyseniz evliliğin nihai hedefiniz olması doğaldır. Birkaç yıldır bir ilişkiniz varsa ve evliliğe doğru ilerlemiyor gibi görünüyorsa, “O hiç evlenme teklif edecek mi?” diye endişelenmeye bile başlayabilirsiniz. Peki, sizinle gerçekten evlenmek istiyor mu?

1. İlişkiyi ilerletmiyor

Erkekler evliliğe ilgi duyduklarında , ilişkiyi bir sonraki aşamaya taşıma fırsatından yararlanacaklar.

Birlikte eve çıkma hayalleri, gelecek planları, evlendikten sonra yapılabileceklerle ilgili sohbetler ilişkiyi ilerlettiğini gösterir.

Bu konuşmalardan kaçınıyorsa sizinle evlenmeyi düşünmüyordur.

2. Size evlilik istemediğini söyledi

Bu muhtemelen söylenmez ancak bir erkek size evlenmek gibi bir niyeti olmadığını söylerse, muhtemelen dürüsttür.

Bazı insanlar sadece evlenmek istemezler . Belki kendi ebeveynlerinin evliliğinin bozulduğunu gördüler ya da herhangi bir nedenle evliliğin gerekli olduğunu düşünüyorlar. Belki de evlilik korkusuna sahipler.

3. İlişkinizin ciddiyetini küçümsüyor

İkiniz aylardır birlikteyseniz, ancak insanlara o kadar ciddi olmadığınızı söylüyorsa veya toplum içinde çıktığınızı kabul etmiyorsa, bu sizinle evlenmek istemediğinin açık işaretlerinden biridir .

4. Ailesiyle tanışmadınız

Seni ailesiyle tanıştırmak için bir noktaya geldiyse ve ne düşündüklerini umursuyor gibi görünüyorsa, bu seninle evlenmek isteyip istemediğini nasıl bileceğinin bir göstergesidir .

Bir erkeğin potansiyel eşini ailesiyle tanıştırmadan evlenmesi nadirdir, bu nedenle bir süredir birlikteyseniz ve aileyle tanışmadıysanız, evlilik muhtemelen masadan kalkmıştır.

5. Geleceği sorduğunuzda savunmaya geçiyor

Uzun vadeli bir ilişkide gelecek planları hakkında konuşmak normaldir . Geleceğinizi bir araya getirdiğinizde sinirlenir veya savunmaya geçerse, bu onun bu konuda oldukça çelişkili hissettiğini gösterir.

Muhtemelen evlilik hakkında konuşmak istediğinizi hissedebildiği anlamına gelir, bu da evlenmek istemediği için kendisini baskı altında hissetmesine neden olur.

6. Evlilik hakkında konuşmayı reddediyor veya konuyu değiştiriyor

Bir erkek evlenmek istemediğini biliyorsa, ancak bir tartışmadan kaçınmak istiyorsa , konuyu tartışmayı tamamen reddedecektir.

Bunun sadece seni üzeceğini biliyor, bu yüzden tekneyi sallamaktansa sohbetten kaçınmayı tercih ediyor.

7. Evlenmemek için sürekli bahaneler üretiyor

Merak ediyorsanız, “Benden onunla evlenmemi isteyecek mi?” ama evlenmemek için bahaneler uydurup duruyor, cevap muhtemelen hayır.

Evlenmeden önce mali açıdan istikrarlı olmak istemek normaldir.

Yine de, büyük bir terfi aldıysa ve iyi gidiyorsa, ancak daha sonra evlenmemek için başka bir bahane uyduruyorsa, bu, evliliğin planlarında olmadığının oldukça açık bir göstergesidir.

8. Uzun zamandır birliktesiniz ve evlenme teklif ettiğinize dair bir işaret yok

O kadar uzun süredir birlikteyseniz, “Hiç evlenme teklif edecek mi?” diye merak etmeye başlarsanız. ve evlenmek istediğinize dair ipuçlarının hiçbirine cevap vermiyor gibi görünüyor, bu evlilikle ilgilenmediğinin iyi bir işareti.

9. Geleceğe ilgisiz görünüyor

Okula geri dönme veya bir iş için taşınma niyetiniz gibi gelecek planlarınızı tartıştığınızda, tamamen ilgisiz görünüyor veya geleceği için sizi hiç dahil etmeden planlar yapıyor.

Bu, sizi uzun vadede hayatının bir parçası olarak görmediğini ve muhtemelen sizinle evlenmeyeceğini.

10. Duygusal olarak sizden ayrılır

Bir erkek bir kadına gerçekten bağlandığında ve onun hayatının kalıcı bir parçası olmasını istediğinde, kadının kendisine yakın olmasına izin verecektir.

Seninle savunmasız kalmaya istekli bir adam seninle bir gelecek görüyor, bu yüzden duvarlar örüyor ve duygusal olarak senden uzaklaşıyorsa, seni eş malzemesi olarak görmez.

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25/07/2022 21:35