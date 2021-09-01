Sızıntı bize çok yakın, felaket halen kapımızda...

Kıbrıs adasının boyunu aşan bir felaketle yüz yüzeyiz. Bu konuda değil iktidar, değil muhalefet, Koskoca (Çünkü her yerinde petrol rafinerileri var) Türkiye bile çaresiz kalabilir. Sorun şu ki, müdahale Suriye’deki sızıntı anında başlamalıydı.

Büyük bir çaba ortaya konuyor. KKTC’deki tüm imkanlar seferber edildi. Böyle bir urumda ne yapılacağı belli. Tüm dolum tesislerindeki bariyerler bölgede. Ama ada genelinde 2 KM bariyer varken, sızıntının sürüklenen kütlesi 22 KM kare bir alanı kapsıyor.

Türkiye’den iki gemi, depolama tankları, bariyerler yolda geliyor. En erken Cuma günü burada olur. Rüzgar halen bizden yana, adamızdan yana. Ancak bu kütle denizde yok edilmediği sürece herhangi bir kıyıya vuracak, kaçarı yok. Bu nedenle uluslararası bir sorun

Şu an ne yapılıyor? Ekipler, römorklar aracılığı ile İHA’lar tarafından belirlenen koordinatlara yönlendiriliyor. Kirli yakıtın Sahile en yakın olduğu nokta 10 mil. Ana kirlilikten kopup kıyıya doğru gelen 1.5 mil uzunluğunda ve genişlikteki kirlilik bariyerlerle toplanarak bertaraf ediliyor.

Kısacası, bölgede KKTC’nin gücü ve Türkiye’nin hava desteği oranında bir mücadele var. Tamamen sorun bertaraf edilmiş değil. Parça parça sızıntıdan kopan kütleler toplanıyor. Henüz kıyıda kirlilik yok, bu iyi. Ancak bu uzun sürecek bir mücadele.

Dün, gündem tamamen petrol sızıntısı. Ancak bizim gündemlerimiz devam ediyor. Halen asgari ücret belirlenemedi; pandemi ile ilgili sıkıntılarımız devam ediyor, Kıb- Tek sorunu gündemdeki yerini koruyor. Hayat devam ediyor, sorunlarımız dağ gibi

UBP, belli ki bu süreçte kurultayla zaman harcayacak. Hem de ciddi bir kavga ile. Söylemler sertleşiyor… Eylemler sertleşiyor. Müdahalesiz, UBP içi demokrasisinin yeniden tesis edileceği bir kurultay, sadece UBP için değil ülke için de en iyisi… Umarım müdahaleye davetiye çıkarılmaz.

Elektrik faturaları halk arasında ciddi bir isyana neden oldu. Sıcaklığın arttığı, üretimin aksadığı, ciddi elektrik kesintilerinin yaşandığı Ağustos ayında Kıb- Tek faturaları bin- 2 bin TL. Bu isyanın sebebi soğutma sistemleri olsa da rakamlar vatandaşı çıldırtıyor.

Kamu kuruluşlarında vatandaş şikayetleri bitmiyor. Bazı memurların vatandaşlara kötü davranması kabul edilemez. Bürokrasi bu sorunla da uğraşmalı. Kamu çalışanın görevi belli. Aldığı ücret de bunun için. Halka hizmet. Bu konuda artan şikayetler, ahlaken de bir çöküşün habercisi.

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01/09/2021 09:30