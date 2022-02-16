Sizopulos, Zambarta ile görüştü

Güney Kıbrıs’taki EDEK partisi başkanı Marinos Sizopulos’un, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Myrto Zambarta’yla dün bir görüşme yaptığı haber verildi.

Sizopulos’un görüşmede, Zambarta’ya EDEK partisinin enerji ve mülteci konularındaki tezlerini sunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Sizopulos’un görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Zambarta’yla “Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs vatandaşlarını ilgilendiren” hayati öneme sahip iki konu üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını söylediğini iletti.

Sizopulos, bunlardan birinin enerji konusu ve Doğu Akdeniz bölgesindeki doğal gazın, doğal gazın değerlendirilmesi ve AB’nin kısmen de olsa diğer doğal gaz ve enerji kaynaklarına olan bağımlılığından kurtulması çabasıyla, AB’nin de yardımıyla, EastMed boru hattı meydana getirilmesi, doğal gazın elektrik enerjisi şeklinde taşınması ve doğal gazın sıvılaştırılmış şekilde taşınmasına ilişkin sunmuş oldukları bazı önerilerle nasıl değerlendirilebileceği olduğuna işaret etti.

Sizopulos’un görüşmede ortaya koyduğu ikinci konunun ise mülteci meselesi olduğunu kaydeden gazete, Sizopulos’un görüşmede, mülteci meselesi gibi oldukça ciddi ve tehlikeli bir problemle nasıl başa çıkabileceklerinin Avrupa Komisyonuna iletilmesi ricasıyla, partisinin bu konudaki tez ve görüşlerini ortaya koyduğunu belirtti.

“Özellikle, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhindeki bir çeşit hibrit savaşını teşkil ettiğini düşündükleri yasadışı ekonomik göç akışlarına” atıfta bulunan Sizopulos, önerilerinin AB yetkili organlarına iletileceği sözünü aldıklarını ekledi.

Bu habere tepkiniz:



16/02/2022 11:23