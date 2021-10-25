Skandal videoyla ilgili tutuklular bugün yeniden mahkemeye çıkartılacak

Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine skandal video paylaşımıyla ilgili tutuklanan Pınar Gökmen, Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa, Muhittin Özsağlam ve Cüneyt Soğukbulak bugün yeniden yargı huzuruna çıkartılıyor.

UBP Genel Başkanı Ersan Saner Kurultay öncesi kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastine hedef olduğunu vurgulayarak Konu sadece ben değilim; yol arkadaşlarım, partililerimiz, hukukçularımızla durum değerlendirmesi yapmaya devam ediyoruz demişti

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25/10/2021 09:02