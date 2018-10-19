HABER KIBRIS

Skandaldan sonra Facebook'tan flaş hamle!

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19/10/2018

Skandaldan sonra Facebook'tan flaş hamle!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un küresel ilişkiler  ve iletişim bölümünün başına eski İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg getiriliyor.

 

İngiltere'de David Cameron ve muhafazakarlarla 2010 yılında koalisyon  hükümeti kuran Liberal Demokratların lideri 51 yaşındaki Clegg'in, Başkan  Yardımcısı sıfatıyla ocak ayında, veri güvenliği ihlali sonucu birtakım devlet  düzenlemesi tehdidiyle karşı karşıya kalan Facebook'ta yeni görevine başlayacağı  bildirildi.

 

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Clegg'in, yapılan veri  güvenliği ihlali sebebiyle Avrupalı ve Amerikalı regülatörlerin soruşturmasına  maruz kalan Facebook'un yasal düzenlemelerle başa çıkmasına yardımcı olması  amacıyla göreve getirileceği ifade edildi.

 

Kişisel Facebook hesabından yeni görevi hakkında paylaşımda bulunan  Clegg, Facebook'un, sadece sosyal yaşamın bir parçası değil, aynı zamanda  bireylerin mahremiyeti, demokratik süreçlerin bütünlüğü, serbest konuşma  özgürlüğü ve yasak içerik arasındaki denge gibi toplum olarak karşılaşılan en  karmaşık ve zor soruların kalbi olduğunu belirtti.

 

Clegg açıklamasında, "Facebook'un, teknolojinin iyiliğin yanında  olmasını sağlamak için dünyanın dört bir yanındaki insanlar, kuruluşlar,  hükümetler ve düzenleyicilerle birlikte çalışarak bu sorulara cevap bulunması  yönünde bir rol oynamaya devam etmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini  kullandı.

 

Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50  milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri,  ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da  gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair  suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

 

Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook hakkında soruşturma  açmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük  değer kaybetmişti.

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TAGS: Skandaldan sonra Facebook’tan flaş hamle!, haber, kıbrıs,
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