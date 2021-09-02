Skeet Gazimağusa Kupası Tamamlandı

KKTC. Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Gazimağusa Kupası müsabakalarının 1.Etabı tamamlandı. 28-29 Ağustos tarihlerinde Skeet Gazimağusa Kupası, Gazimağusa-Mutluyaka köyünde yer alan Dr. Fazıl Küçük Poligonunda gerçekleşmiştir. Müsabaka Poligonu, işletmecisi olan Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği tarafından çok iyi hazırlanmış ve atış alanlarında Olimpik standartlarda hizmet sağlandı.. Atıcı sporcular iki gün süren Skeet müsabakasında yüksek derecelerde seyreden hava sıcaklığına karşı tüm kategorilerde başarılı atışlar yapmıştır. Birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılarak toplam 125 sıralama atışlarından sonra Final atışları ile Kupa sporcu dereceleri belirlendi.. Müsabakada Ferdi sporcu olarak yarışan Salih ODAY, 125 atışlık puanlama serilerinde elde ettiği 122 vuruş puanı ile yeni KKTC. Skeet Büyük Erkekler Rekoru sahibi olmuştur. Trap Gazimağusa Kupası 10-11 Eylül tarihlerinde yine Dr. Fazıl Küçük Poligonunda düzenlenecektir. Müsabakalar, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları ve KKTC.Atıcılık Federasyonunun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi.

SKEET GAZİMAĞUSA KUPASI

SONUÇLAR

28-29 Ağustos 2021

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1- Mehmet SABANCI (Boğaztepe A. A. Birliği) 119 Puan – 56 Final

2-Kağan DAYI (Bellapais A. A. Derneği) 117 Puan – 54 Final

3-Kemal MADENCİOĞLU (Bellapais A. A. Derneği) 116 Puan – 45 Final

4-Ali ÇELER (Beşparmak A. A. Derneği) 117 Puan – 36 Final

5-Ali ZORBA (Beşparmak A. A. Derneği) 116 Puan – 26 Final

6- Salih ODAY (Ferdi) 122 Puan REKOR– 17 Final

BÜYÜK ERKEKLER “B”

1-Mehmet BALCIOĞLU (Boğaztepe A. A. Birliği) 113 Puan

2-Emirali ERBİLEK (Boğaztepe A. A. Birliği) 112 Puan

3-Hasan KUTLU (Boğaztepe A. A. Birliği) 112 Puan

GENÇ ERKEKLER

1-Cahit SEVEN (Gazimağusa A. A. Birliği) 106 Puan – 49 Final

2-İbrahim AKGÜRCÜ (Lefke A. A. Birliği) 117 Puan – 46 Final

3-Osman MAVİDENİZ (Girne A. A. Kulübü) 100 Puan – 33 Final

4-Ahmet TATLISES ( Vadili A. A. Birliği) 94 Puan – 28 Final

5-Okcan YORGANCIOĞLU (Vadili A. A. Birliği) 97 Puan – 17 Final

6-Halil TÜRAY (Doğancı A. A. Birliği) 97 Puan – 9 Final

7-Selçuk U. AYDEMİR (İskele A.A.Birliği) 91 Puan

8-Mehmet A. GÜÇLÜ (İskele A. A. Birliği) 75 Puan

VETERAN ERKEKLER

1-Mustafa G.ÖZTÜRK (İskele A.A.Birliği) 99 Puan

2-Hakkı SOMUNCU (Gönyeli A.A.Birliği) 94 Puan

3-Yaşar ÇİFTGÜL (Doğancı A. A. Birliği) 72 Puan

4-Mustafa MARGİLİLİ (Lefke A. A. Birliği) 63 Puan

KADINLAR

1-Neşe GÜRSES (Ferdi) 111 Puan

2-Dilber BAŞAVCI (Doğancı A. A. Birliği) 69 Puan

3-Meral METAY (Girne A. A. Kulübü) 57 Puan

TAKIM

1- BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ - 348 PUAN

Mehmet SABANCI / Aykut SATVET / Hazar YAHAT

2- BEŞPARMAK AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ - 346 PUAN

Ahmet A. TUNÇALIN / Ali ÇELER / Ali ZORBA

3- BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ - 341 PUAN

Ali SOMUNCU / Kemal MADENCİOĞLU / Kağan DAYI

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02/09/2021 10:13