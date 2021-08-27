Skeet-Trap Gazimağusa Kupası Başlıyor

KKTC Atıcılık Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan tüm branşlardaki müsabakalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Atıcılık Federasyonu’nun organize ettiği Olimpik disiplin Skeet ve Trap Gazimağusa Kupası müsabakaları, Skeet 28-29 Ağustos ve Trap 10-11 Eylül tarihlerinde Gazimağusa bölgesi Mutluyaka köyünde bulunan Dr. Fazıl Küçük Poligonunda gerçekleştirilecek. Müsabakalara gösterilen yoğun atıcı sporcu katılımı, ülkemiz atıcılık sporunun geleceği açısından camiada mutluluk yarattı.

KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Katılım gösterecek Kulüpler; Beşparmak, Bellapais, Boğaztepe, Doğancı, Gazimağusa, Girne, Gönyeli, İskele, Lefke, Maraş, Tepebaşı, Türkmenköy ve Vadili Avcılık Atıcılık Kulüpleri. İki gün sürecek Skeet müsabaka atışlarında birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılacak. Toplam 125 sıralama atışlarından sonra Final atışları ile Kupa sporcu dereceleri belirlenecek. Her iki günde atışlar saat 09:00’da başlayacaktır. Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları çerçevesinde organize edilmiştir.

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27/08/2021 09:53