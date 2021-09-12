Skeet-Trap Gazimağusa Kupası Tamamlandı

KKTC. Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Gazimağusa Kupası müsabakaları tamamlandı.

1.Etab 28-29 Ağustos tarihlerinde Skeet atışları, 2.Etab 10-11 Eylül tarihlerinde Trap atışları olmak üzere, Gazimağusa-Mutluyaka köyünde bulunan ve işletmecisi Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği tarafından çok iyi hazırlanan Dr. Fazıl Küçük Poligonunda başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. 2. Etap Trap atışlarında birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılarak toplam 125 puanlama atışlarından sonra Final atışları ile Trap Kupası sporcu dereceleri belirlendi

Kupa müsabaka atışları, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları ve KKTC. Atıcılık Federasyonunun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi

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12/09/2021 21:23