Skeet-Trap Güzelyurt Kupası Başlıyor

KKTC. Atıcılık Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan tüm branşlardaki müsabakalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Sezonun 5.Kupa müsabakası olan Olimpik disiplin Skeet ve Trap Güzelyurt Kupası müsabakaları, Skeet 02-03 Ekim tarihlerinde Doğancı köyünde bulunan Doğancı Poligonunda gerçekleşecektir. Müsabakalara gösterilen yoğun atıcı sporcu katılımı, ülkemiz atıcılık sporunun geleceği açısından camiada mutluluk yaratıyor. Katılım gösterecek Kulüpler; Beşparmak, Bellapais, Boğaztepe, Doğancı, Gazimağusa, Girne, Gönyeli, İskele, Lefke, Maraş, Türkmenköy ve Vadili Avcılık Atıcılık Kulüpleri. İki gün sürecek Skeet müsabaka atışlarında birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılacak. Toplam 125 sıralama atışlarından sonra Final atışları ile Kupa sporcu dereceleri belirlenecek. Her iki günde atışlar saat 09:00’da başlayacaktır. Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları çerçevesinde organize edilmişti.

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01/10/2021 10:12