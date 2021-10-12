Skeet-Trap Güzelyurt Kupası Tamamlandı

KKTC Atıcılık Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Gazimağusa Kupası müsabakaları tamamlandı. 1.Etab 02-03 Ekim tarihlerinde Skeet atışları Doğancı Poligonunda, 2.Etab 09-10 Ekim tarihlerinde Trap atışları, Dr. Fazıl Küçük Poligonunda başarılı bir şekilde gerçekleşti. Her iki branşta da birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılarak toplam 125 puanlama atışlarından sonra Final atışları ile Trap Kupası sporcu dereceleri belirlenmiştir. Kupa müsabaka atışları, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları ve KKTC Atıcılık Federasyonunun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi.

TRAP GÜZELYURT KUPASI SONUÇLAR 09-10 Ekim 2021

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1-Ahmet PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 108 Puan – 38 Final

2-Halil PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 103 Puan – 36 Final

3-Mehmet ZORBA (Bellapais A.A. Derneği) 107 – 29 Final

4-Raif PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 113 Puan – 25 Final

5-Osman BENLİ (Gönyeli A. A. Kulübü) 110 Puan – 17 Final

6-Ahmet ARKOÇ (Boğaztepe A. A. Birliği) 104 Puan – 15 Final

BÜYÜK ERKEKLER “B”

1-Raif PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 113 Puan

2-Mehmet ZORBA (Bellapais A. A. Derneği) 107 Puan

3-Mehmet MAVİDENİZ (Bellapais A. A. Derneği) 97 Puan

GENÇ ERKEKLER

1-Özkan UZUNSAF (Cihangir A.A. Birliği) 106 Puan

2-Tan PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 98 Puan

3-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A. A. Kulübü) 78 Puan

4-Erkal AKTAŞLI (Cihangir A.A. Birliği) 70 Puan

TAKIM

1- BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ 314 Puan

Ahmet ARKOÇ / Ahmet PARALİK / Ozan CİNER

2- GİRNE AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ 314 Puan

Halil PAŞA / Raif PAŞA / Ayhan ACARKAN

3- BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 310 Puan

Mehmet MAVİDENİZ / Şevki KUNNA / Kemal MADENCİOĞLU

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12/10/2021 10:15