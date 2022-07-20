Slalomda 2.randevu gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun altıncı etkinliği olan “Mandella Home & Garden Klasik Otomobil Slalom Yarışı ” Zet Karting Leisure Center’de, geçtiğimiz akşam (19 Temmuz Salı) yapıldı





Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın altıncı, slalom şampiyonasının ise ikinci etkinliği olan “Mandella Home & Garden Klasik Otomobil Slalom Yarışı” geçtiğimiz akşam (19 Temmuz Salı) Zet Karting Leisure Center’de yapıldı. Akşamüzeri toplanmaya başlayan klasik severler, havanın kararmaya başlamasıyla piste çıkmaya başladılar. Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl 3 yarış olarak planlanan klasik otomobil slalom yarışlarının ikincisinde 70’in üzerinde pilot piste çıktı. Bu yıl ilk kez uygulanmaya başlayan “Extreme Klasmanı” bu yarışta da uygulandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yarışçılar araçlarının imal yıllarına göre E, F, G, H ve Turing kategorilerine ayrıldılar. Ayrıca marka kategorilerinde de VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olarak klasik severler sınıflara ayrıldılar. Kadın sporcular için de ayrı kategori yine vardı. Bu yarışta Turing kategori ile Extreme klasmanı da ayrıldı ve yarışçılar iki farklı pist şeklinde yarıştılar. Geçtiğimiz yarışta olduğu gibi Extreme klasmanında piste çıkan yarışçılar izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattılar.

Aykut Sokollu iki klasmanda da birinci oldu

KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılan slalom yarışında DJ Halil Erhan’ın setleri ve Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla izlemeye gelen klasik severler keyifli dakikalar geçirdiler. Gece geç saatlere kadar süren yarışın ardından Aykut Sokollu hem genel klasmanda, hem de Extreme klasmanında birinci olmayı başardı. Birbirlerine çok yakın dereceler elde eden isimlerden Erdoğan Aşık genel klasmanda ikinci olurken, üçüncü Hüseyin Gümüşok oldu. Extreme klasmanında ikinci olan isim Mustafa Beyaz olurken, üçüncü olan isim Erdoğan Aşık oldu.

Klasmanlar ve marka kupalarında da çekişme yaşandı

Genel klasman gibi sınıflarda da çekişme yaşandı. E klasmanında Turgut Bürüncük, F klasmanında Hüseyin Gümüşok, G klasmanında Aykut Sokollu ve H klasmanında Erdoğan Aşık, Turing Klasmanında İsmet Tufan birinci olan yarışçılar oldular. Kadınlarda Fatoş Arca birinci, Volkswagen kupasında Murat Kılıç, Ford kupasında Aykut Sokollu, Mini kupasında Erdoğan Aşık, BMW kupasında Metin Tavukçuoğlu ve Mercedes kupasında Mustafa Beyaz birinciliğe uzanan isimler oldular. “Herşeye Rağmen” kupasını ise Özge Boran almaya hak kazandı. Renkli ve eğlenceli geçen organizasyonun ardından ödül töreni yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, Mandella Home & Garden yetkilisi Özge Çekici, KTKOD Yönetim Kurulu üyeleri ve organizasyon komitesi üyeleri takdim etti.

Genel Klasman (1991’e kadar)

1.Aykut Sokollu / Ford Escort / 2:16,257

2.Erdoğan Aşık / Mini Morris / 2:19,126

3.Hüseyin Gümüşok / Mini Pickup / 2:21,430

Extreme Klasmanı

1.Aykut Sokollu / Ford Escort / 2:13,045

2.Mustafa Beyaz / Mercedes 190 / 2:15,767

3.Erdoğan Aşık / Mini Morris / 2:17,570

E Klasmanı (1946-1960)

1.Turgut Bürüncük / Morris Minor / 2:56,130

2.Sefa Türk / Morris Minor / -

F Klasmanı (1961-1970)

1.Hüseyin Gümüşok / Mini Pickup / 2:21,430

2.Kemal Akeler / Mini Moke / 2:25,099

3.Coşkun Gürel / Mini / 2:29,751

G Klasmanı (1971-1980)

1.Aykut Sokollu / Ford Escort / 2:16,257

2.Ömer Ataçağ / Alfa Romeo / 2:21,638

3.Hakan Özlaratan / Mini / 2:28,780

H Klasmanı (1981-1991)

1.Erdoğan Aşık / Mini Morris / 2:19,126

2.Mustafa Beyaz / Mercedes 190 / 2:23,420

3.Ali Güran Tahsin / Mazda MX5 / 2:30,679

T Klasmanı (1992 Sonrası)

1.İsmet Tufan / Toyota Celica GT4 / 2:30,741

2.Fuat Güngörmüş / Toyota Starlet / 2:40,061

3.Osman Biçentürk / Toyota Windy / 2:52,211

Kadınlar Klasmanı

1.Fatoş Arca / Mercedes SLK450 / 2:56,850

2.Gamze Bürüncük / VW / 2:59,604

3.Özgü Öztunç / VW / 3:04,640

VW Cup

1.Murat Kılıç / VW Beetle / 2:35,689

2.Hasan Gönenoğlu / VW Beetle / 2:40,254

3.Levent Ali Yılmaz / VW Passat / 2:44,028

Mini Cup

1.Erdoğan Aşık / Mini Morris / 2:19,129

2.Hüseyin Gümüşok / Mini Pickup / 2:41,430

3.Hakan Özkaratan / Mini / 2:28,780

Ford Cup

1.Aykut Sokollu / Ford Escort / 2:16,257

2.Erkan Nurioğulları / Ford Escort MK2 / 2:39,292

3.Ergün Nurioğulları / Ford Escort MK2 / 2:42,770

BMW Cup

1.Metin Tavukçuoğlu / BMW E30 / 2:39,545

2.Erkan Kır / BMW E30 / 2:40,399

3.Hüseyin Akdoğdu / BMW E30 / 2:41,869

Mercedes Cup

1.Mustafa Beyaz / Mercedes 190 / 2:23,420

2.Hüseyin Türkmen / Mercedes 190 / 2:53,316

3.Fatoş Arca / Mercedes SLK 450 / 2:56,850

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20/07/2022 17:48