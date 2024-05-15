Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda yaralandı. Saldırgan yakalandı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırganın yakalandı.

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15/05/2024

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda yaralandı. Saldırgan yakalandı.

Slovakya Haber Ajansı (TARS) haberine göre, ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldı.

Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Robert Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

 

Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı

 

Emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı duyuruldu.

15/05/2024 16:47
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TAGS: Robert Fico
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