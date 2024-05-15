Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda yaralandı. Saldırgan yakalandı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırganın yakalandı.
15/05/2024
Slovakya Haber Ajansı (TARS) haberine göre, ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldı.
Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Robert Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.
Emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı duyuruldu.