Slovakya Bayraktar TB2'ye talip
14/04/2022
Tüm dünyada hayranlık uyandıran, milli silahlı insansız hava aracı "Bayraktar TB2", Slovakya’nın da radarında. Slovakya, envanterine Türk SİHA’larını katabilmek için görüşmelere başladı.
Dünya çapında büyük ses getiren Türk insansız hava araçları için çok sayıda ülke sırada.
Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye’den Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alınması için müzakerelerin başladığını duyurdu.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Slovakyalı heyetle görüşme yaptı
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Slovakya Savunma Bakanı Nad, “Slovakya ordusuna insansız hava aracı tedarik etmek için çalışmalar sürüyor, bugün Sayın Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.