Slovakya Büyükelçisi’nden Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklama

Slovakya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Martin Bezak, Slovakya’nın Kıbrıs’taki iki toplum arasında ateşkesin ve uzlaşının korunmasına yaptığı katkının yadsınamaz olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Slovakya Anayasası Ulusal Günü nedeniyle Slovakya Büyükelçiliği’nde verilen resepsiyonda konuşan Bezak, Slovakya’nın BM Barış Gücü (UNFICYP) ile Kıbrıslı Türk-Rum siyasi partilerin ortak toplantılarına katkı koyarak, uzun yıllar Kıbrıs’taki barışın korunmasına hizmet ettiğini kaydetti.

Habere göre Bezak, UNFICYP’te bugüne kadar yaklaşık 4 bin 500 Slovak askerin hizmet ettiğini ve Slovakya Büyükelçiliği himayesinde yaklaşık 450 ortak toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Ülkesinin, diplomasinin barış çözümü arayışındaki en önemli anahtar olduğunu savunduğunu söyleyen Bezak, Slovakya Anayasası’nın tarihçesini ve bugünkü uluslararası konjonktüre etkisini anlattı.