Slovakya'da Rus Yanlısı Parti Birinci Çıktı

Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovakya'da anketler yanıldı. Seçimlerden Rusya yanlısı parti birinci çıktı. Sonuçların bu şekilde kesinleşmesi halinde AB üzerindeki stresin artması bekleniyor.

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01/10/2023

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Slovakya'da Rus Yanlısı Parti Birinci Çıktı

5 buçuk milyon nüfuslu Slovakya'da seçimler yapıldı. 25 parti ve ittifakın katıldığı yarıştan kesin olmayan ilk sonuçlara göre eski başbakan Robert Fico galip çıktı. Fico "Rusya yanlısı" bir isim olarak biliniyor.

Anketlerde önde görünen Batı yanlısı liberal Progressive Slovakia (Prograsif Slovakya) partisi ise ikinci sırayı aldı.

Sonuçların bu şekilde kesinleşmesi halinde Slovakya'nın Avrupa Birliği politikalarına karşı cephe alması bekleniyor.

Bu arada seçim günü bir kişi, oy kullanma merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

01/10/2023 22:58
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TAGS: Slovakya, rus, haber
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