Slow Food Salamis yılın yerel üreticilerini seçti

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23/12/2022

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Slow Food Salamis yılın yerel üreticilerini seçti

Yerel ürünlerden geleneksel yöntemlerle üretimi savunan Slow Food Salamis, Toprak Ana etkinlikleri çerçevesinde yılın yerel üreticilerini belirledi.

 Slow Food Salamis’ten yapılan açıklamada, Yeniboğaziçi Parkında düzenlenen  Toprak Ana etkinliklerinde, bölge kadın üreticilerinden geleneksel hellim ve  ekmek üreticisi Aliye Elmas’a yılın Toprak Ana Ödülü,   pilavuna üreticisi   Dudu Aslan’a (Dudu’dan  Sihirli Lezzetler) Terra Madre Farkındalık Ödülü verildiği kaydedildi.

Toprak Ana (Terra Madre) Günü’nün, geleneksel üretim üzerine farkındalık yaratmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla, tarımdaki endüstriyel uygulamalara ve  yemek kültürünün standartlaşmasına karşı geleneksel yemeklerin çeşitliliğini savunan, Slow Food tarafından organize edilen bir gün olduğu belirtildi.

Slow Food Salamis Lideri Umut Kurşun, gıda krizleri ve  iklim değişikliğine dur diyebilmek için, yerel gıdaya ve mevsiminde üretime öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

 

23/12/2022 14:41
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TAGS: Slow Food Salamis, Toprak Ana Günü
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