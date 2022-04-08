Snapchat Amerikan işaret dilinin öğrenilmesine yardımcı olacak

Snapchat, Amerikan İşaret Dilini (ASL) öğrenmeye yardımcı olabilecek yeni bir Snapchat lensi piyasaya sürüyor. Snapchat; lensi, işaret dilini çevirebilen teknolojiyi geliştiren SignAll ile ortaklaşa hazırlıyor.

ads ads ads ads
08/04/2022

ads
ads
ads
Snapchat Amerikan işaret dilinin öğrenilmesine yardımcı olacak

Snap bir blog gönderisinde, “ASL Alfabe Lensi, işaret dili için pratik yapmayı ve yeni becerileri teste tabi tutan oyunlar oynamayı öğretiyor” diyor. Eklenen yeni lens, kullanıcılara alfabeyi parmakla yazmayı öğretiyor.

Lens, Android ve iOS'ta Snapcode'u taratarak veya Lens Explorer'da arayarak kullanılabilir.

Snapchat ayrıca eylül ayında Uluslararası İşitme Engelliler Haftası için SignAll ile çıkartmalar ve AR lenslerini piyasaya sürmüştü.

08/04/2022 11:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Snapchat, Amerikan işaret dili, teknoloji
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.