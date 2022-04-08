Snapchat Amerikan işaret dilinin öğrenilmesine yardımcı olacak

Snap bir blog gönderisinde, “ASL Alfabe Lensi, işaret dili için pratik yapmayı ve yeni becerileri teste tabi tutan oyunlar oynamayı öğretiyor” diyor. Eklenen yeni lens, kullanıcılara alfabeyi parmakla yazmayı öğretiyor.

Lens, Android ve iOS'ta Snapcode'u taratarak veya Lens Explorer'da arayarak kullanılabilir.

Snapchat ayrıca eylül ayında Uluslararası İşitme Engelliler Haftası için SignAll ile çıkartmalar ve AR lenslerini piyasaya sürmüştü.

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08/04/2022 11:05