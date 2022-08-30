Snapchat, çift kamera özelliğini duyurdu

Snapchat, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki hem ön hem de arka kameraları kullanarak anlarının çeşitli bakış açılarını yakalamalarını sağlayan Çift Kamera özelliğini yayınladı.

İşlevsellik ilk olarak Snap Partner Summit 2022’de tanıtıldı ve artık iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Snapchat ayrıca bu özelliğin önümüzdeki aylarda Android‘de kullanıma sunulacağını duyurdu.

Kullanıcılara çeşitli seçenekler sunmak için, Çift Kamera özelliği için dört ayar yer alacak: dikey, yatay, resim içinde resim ve kesit. Snap veya videonuzu geliştirmek için müzik, çıkartmalar ve lensler gibi Snapchat yaratıcı özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Snapchat’in yeni özelliğine erişmek için kamera araç çubuğunda yeni bir simge göreceksiniz. Tek bir dokunuşla perspektifi ikiye katlayarak Anlık Görüntüler ve Hikayeler ile daha profesyonel Spotlight filmleri oluşturmaya başlayabilirsiniz.

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30/08/2022 18:50