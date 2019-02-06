Snapchat yükselişe geçti!

Facebook, Instagram ve WhatsApp ile rekabet sonrası düşüşe geçen Snapchat, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

2017 yılında halka arz edilen ancak Facebook, Instagram ve WhatsApp ile rekabet sonrası düşüşe geçen Snapchat, iki çeyrektir gerileyen kullanıcı sayısını 2018 yılının son çeyreğinde korumayı başardı.

Gelirlerini de yüzde 36 artırdığını açıklayan Snapchat'in hisseleri haberler sonrası uçuşa geçti ve yüzde 25 değer kazandı. Yıl başından bu yana artış ise yüzde 48 oldu. Popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Snapchat, son çeyrek raporlarını açıklamasının ardından şirkete ait hisseler borsada yüzde 20 değer kazandı.

Hisselerdeki artışın en büyük nedeni olarak Snapchat kullanıcı sayısının sabit kalması gösterildi. Son iki çeyrekte kullanıcısı sayısı düşen şirket, açıkladığı son rapora göre bir önceki çeyrek rakamı olan 186 milyon günlük kullanıcı tabanını korudu.