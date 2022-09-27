Snowden artık Rusya vatandaşı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi.



Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildi.



2013'te sızdırdığı belgelerle ABD'nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkaran Snowden, o yıldan beri sürekli oturum izniyle Rusya'da yaşıyordu.



Snowden'ın sızdırdığı belgeler, NSA'nın ayrıca ABD'nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.

Snowden, son yıllarda zaman zaman sosyal medya hesabından Kremlin'i eleştiren paylaşımlarda bulunuyordu.

Twitter profilinde "Eskiden hükümete, şimdiyse kamuya çalışıyorum" ifadeleri göze çarpan Snowden'ın Ukrayna işgali konusunda sessiz kalması ise tepki çekiyordu.



ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Snowden'ın Rus ordusunca silah altına alınabileceği iddia edildi. Açıklamada, "Snowden Amerika'ya dönerek adaletle yüzleşmeli" denildi.

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27/09/2022 09:08