“Soccer Lab Projesi” gerçekleşti

Soccer Lab Projesi başarıyla gerçekleşti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli İlkokulu’nda düzenlenen “Soccer Lab Projesi” final etkinliğinde minik futbolcularla buluştu.

Başkan Amcaoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Bu akşam güzel bir projenin final gösterisinde çocuklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadık!

Çocuklarımıza futbol sevgisini aşılayarak sporu sevdirmeyi hedefleyen Yaz Taner Etkin’in oluşturduğu “Soccer Lab Projesi” kapsamında, Gönyeli ilkokulu kız futbol takımının oluşturulması hedeflenmiştir. Gerçekleşen proje bugün başarı ile sonuçlandı. Final etkinliğinde, Soccer Lab Projesi takımlarımız (Gönyeli İlkokulu kız ve erkek takımları) ile Gönyeli Akademi takımlarımız arasında heyecan dolu gösteri karşılaşmaları izledik.

Geleceğimiz olan miniklerimiz için Soccer Lab gibi projelerin artmasını temenni eder; Yaz Taner Etkin’i böyle bir proje oluşturduğu için tebrik ederim. Ayrıca projenin başarı ile gerçekleşmesinde emekleri olan Nejla Karasalih, Şahin Karasalih ve Beren Dede’ye,Gönyeli İlkokulu Müdürü Rağıp Öztüccar ve ekibine ,Gönyeli Spor Kulübüne,Aytan Market direktörü Arif Aytan’a ve Karmaner Demir İşçiliği ve Taşeronluğu direktörü Ali Karmaner’e yürekten teşekkür ederim