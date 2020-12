Socipol 2020’nin En Trend İsimlerini Açıkladı

Türk TV ve Sinema sektörünün datasını tutan ve raporlayan “Socipol”ün 2020 raporu açıklandı.



MDB’nin ilk 5’i

Türk TV ve Sinema sektörünün datasını tutan ve raporlayan Socipol’ün 2020 raporu açıklandı. Rapora göre 2020’nin en trend ismi Can Yaman oldu. Global bilinirliğin göstergesi olan IMDB’nin starmetre sonuçlarına göre ise Tuba Büyüküstün ortalamada 11 milyon kişi arasında dünyada 4390. sırada yer alarak Türk oyuncular içinde zirveye oturdu. Büyüküstün’ün en iyi sıralaması ise Netflix dizisi Rise of Empires Ottoman’ın yayınından sonra aldığı 100.’lük. 2. sırada ise Ayça Ayşin Turan var. Türkiye’nin IMDB Starmetre’deki rekortmeni olan Ayça Ayşin Turan 2020 yılında ortalama 4435. olarak ikinci oldu. Hazar Ergüçlü, Can Yaman ve Engin Altan Düzyatan da ilk 5 içindeki diğer isimler arasında yer aldı.

Türkiye’nin gündemi Bir Başkadır ve Masumlar Apartmanı

Socipol’ün 2020 yılında takibe aldığı verilerden biri olan Ekşi Sözlük entry sayısı raporunda iki dizi diğerlerine fark atıyor. Popüler mikro blog sitesi Ekşi Sözlük’te hakkında en çok entry girilen projeler Berkun Oya imzalı Netflix dizisi Bir başkadır ve TRT’nin büyük ses getiren yapımı Masumlar Apartmanı oldu. 2020’de Bir Başkadır için 373 sayfa entry girilirken, Masumlar Apartmanı için 353 sayfa entry girildi. Hakkında en çok entry girilen kişi ise 104 sayfa entry ile Cem Yılmaz oldu.

2020’de en çok konuşulan isimler

Türk TV ve sinema dünyasının en çok konuşulan, en çok haber ve gündem olan isimlerinin başında ise Can Yaman geldi. Yılın son günlerinde İtalya’da bir dizi ile anlaşan ve Türkiye’de dizileri yüksek rating almasa da dünyada yüksek bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman hakkında yapılan yüzlerce haber, atılan twitler, IMDb sıralaması ve projeleriyle bu yılın en çok konuşulan ismi olmasını sağladı. Can Yaman’ı Doğduğun Ev Kaderindir ile televizyonlarda izlediğimiz Demet Özdemir takip ediyor. Listede 2020 yılı içinde herhangi bir projede yer almadığı halde Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Hazal Kaya gibi isimler de yer alırken yaptıkları işlerin haricindeki konularla gündem olan Ozan Güven, Alişan gibi isimler de bulunuyor.

29/12/2020 12:43