SODAP 1947’den beri ilk kez üreticiden üzüm almayacak

Rum Şarap Endüstrisi Kooperatifi SODAP’ın 1947’den bu yana ilk kez üreticiden üzüm almayacağı, bu yıl yetiştirilen üzümün yetiştiricisinin elinde kalacağı bildirildi.

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19/08/2023

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SODAP 1947’den beri ilk kez üreticiden üzüm almayacak

Haravgi ve diğer gazetelere göre, SODAP Müdür Vekili Mihalis Solonos bu yıl üreticiden üzüm almama kararının,  SODAP tanklarında 6 milyon litre üzüm suyu olmasına karşın yıllık şarap satışının yaklaşık 2 milyon litre olması nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından alındığını söyledi.

SODAP’ın 1947’den bu yana ilk kez böyle bir karar aldığını belirten Solonos, bir kooperatif olarak üyeleri arasında ayrım yapamayacaklarını, bu nedenle üreticiden az miktarda da olsa ürün almayacaklarını, ürünün üreticinin elinde kalacağını belirtti.

19/08/2023 13:24
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TAGS: SODAP
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