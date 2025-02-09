Sofia Bradley’den Türkiye ikinciliği

KKTC Atletizm Federasyonu atletlerinden Sofia Bradley, Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Nejat Kök Türkiye U16 Salon Şampiyonası’ndan bir sevindirici sonuç daha geldi.

Federasyonun gelecek vaat eden bir diğer atleti Sofia Bradley, uzun atlama branşında Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Bradley, organizasyonun son gününde uzun atlama branşında elde ettiği 5.29’luk derecesi ile kürsüye ikinci olarak çıktı.

Organizasyonun ilk gününde Sofia’nın kardeşi Arabela Bradley, yüksek atlama branşında 1.53’lük derecesi ile Türkiye dördüncüsü olmuştu.

İkinci günde yine yüksek atlama branşında yarışan Erdinç İnçay ise 1.67’lik derecesi ile Türkiye şampiyonu olma başarısı göstermişti.

KKTC Atletizm Federasyonu yaptığı açıklamada elde ettikleri başarılardan dolayı atletleri ve antrenörlerini tebrik etti.