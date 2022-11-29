Sofiane Feghouli 1.5 yıllık imzayı attı

Transfere erken başlayan, ilk olarak Adem Ljajic'i kadrosuna katan VavaCars Fatih Karagümrük takviyelere devam ediyor.



Kırmızı-siyahlılar, sezon başında takım bulamayan Sofiane Feghouli’yle prensipte anlaştı. Deneyimli oyuncuyla 1.5 yıllık kontrat imzalandığı öğrenildi.



Cezayirli yıldız futbolcu Sofiane Feghouli, Antalya kampında takımla birlikte olacak.

Feghouli, İstanbul ekibinde ara transfer döneminin ardından oynamaya başlayacak.



5 sezon Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, 162 karşılaşmada görev yaptı. Bu müsabakalarda 34 gol ve 32 asistlik performans sergiledi. (Kaynak: Fanatik)

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29/11/2022 09:07