Sofiane Feghouli Türk vatandaşlığı için başvurdu

Galatasaray'da Sofiane Feghouli gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldız, Süper Lig'de Türk statüsünde oynamak için Türk vatandaşlığı başvurusunu resmi makamlara iletti.

Ajansspor'un haberine göre 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 ay içerisinde yabancı statüsünden yerli statüsüne geçebilir. Bu sezon ilk 11'e girmekte zorlanan tecrübeli futbolcu yerli kontenjanından yararlanmak istiyor. Feghouli, bu hamlesiyle hem teknik ekibin elini kolaylaştırmayı hem oynamayı hedefliyor.

Feghouli Türk pasaportu alırsa yerli statüde oynayabilir mi?

Türkiye'de 250 bin Euro karşılığında mülk alan yabancı uyruklu bireyler, Türk pasaportu alabiliyor. Ancak profesyonel futbolcular için farklı şartlar da aranıyor. Süper Lig ya da TFF 1. Lig'de top koşturan futbolcular, Türk pasaportu aldığında A Milli Takım'da en az 1 maç oynamak zorunda. Bu şart gerçekleşirse Türk vatandaşlığına geçen yabancı futbolcu ligde yerli statüsünde oynayabilecek.

Sofiane Feghouli'nin Galatasaray kariyeri

Cezayirli yıldız 2017'de Premier Lig takımlarından West Ham United'dan Galatasaray'a 4 milyon 250 bin Euro karşılığında transfer oldu.

Sarı-kırmızılılarda 4. sezonunu geçiren tecrübeli oyuncu kulüp kariyerinde ilk kupalarını kazandı. Galatasaray'da 4 kupa kazanan Feghouli, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Galatasaray'da 144 maçta görev alan Feghouli, 31 gol atarken 27 asist yaptı.

Bu habere tepkiniz:



30/10/2021 10:12