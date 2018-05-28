Şoför canını zor kurtardı
Girne -Lefkoşa Anayolu Ciklos mevkiinde yol yapımı sırasında kaza meydana geldi
28/05/2018
Girne -Lefkoşa Anayolu Ciklos mevkiinde yol yapımı sırasında bugün saat 13.00 sıralarında kaza meydana geldi. Çalışma yapan Mehmet Doğan yönetimindeki HK 332 plakalı dozerin frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı ve yaklaşık 40 metre derinliğe yuvarlandı.
Dozer operatörü Mehmet Doğan dozer üzerinden aşağıya atlayarak kurtuldu. Tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine gönderildi. Polis soruşturması devam ediyor
Kaynak:BRT