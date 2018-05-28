HABER KIBRIS

Şoför canını zor kurtardı

Girne -Lefkoşa Anayolu Ciklos mevkiinde yol yapımı sırasında kaza meydana geldi

ads
28/05/2018

Şoför canını zor kurtardı
ads

Girne -Lefkoşa Anayolu Ciklos mevkiinde yol yapımı sırasında bugün saat 13.00 sıralarında kaza meydana geldi. Çalışma yapan Mehmet Doğan yönetimindeki HK 332 plakalı dozerin frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı ve yaklaşık 40 metre derinliğe yuvarlandı.

Dozer operatörü Mehmet Doğan dozer üzerinden aşağıya atlayarak kurtuldu. Tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine gönderildi. Polis soruşturması devam ediyor

Kaynak:BRT

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Girne, Lefkoşa Anayolu, Ciklos, kaza, yol yapımı, dozer, fren, nalbantoğlu, hastane, haber kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems