Şoföroğlu: Turistik Konaklamalarda kalış süreleri azalıyor!

İŞTE O YAZI:

Gündem Meclis ,Bütçe derken biz turizmciler 2025 yılını nasıl kurtarabiliriz konusuyla ilgili kara kara düşünmeye devam ederken, bir yandan da istatiksel verilerilerimizi yorumlamaya ve sektörümüzün ne noktada olduğunu sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Öncelikle Tablodan bağımsız bir barikat ötemizde olan Güney Kıbrıs turizmi ile ilgili birkaç veri paylaşmak istiyorum.

Güney Kıbrıs istatistik Kurumunun verilerine göre, Ocak-Ağustos 2024 ilk 8 ay itibariyle Güneye gelen turistin kaldığı süre içerisinde kişi başına düşen harcama miktarı 769 Euro olurken, ziyaretçi başına düşen Günlük harcama miktarı ise 89.9 Euro' ya yükeldiğini açıklamıştır.

Eylül ayına bağlı ,Güney Kıbrısa gelen turistlerin ;

%85.1 Tatil,

%9.6. Arkadaş ve akraba ziyareti,

%5.2 'si ise işletme amaçlı geldiklerini belirtmişlerdir.

Ocak-Ekim 2024 arası yani İlk 10 ay verilerine göre Güneye gelen Turist sayısı 3.727.196 kişi olurken, kaybettiğimiz pazar olan İngiliz Turist sayısı ise 1.295.535 kişi olmuştur.Bu ufak bilgileri verdikten sonra tablomuza bakabiliriz.

İlk olarak şunu ifade edeyim, ilgili tablo uyruklarına göre ülkemizde en çok konaklama yapan ilk 10 kişi sayılarını, geceleme sayılarını ve değişim oranlarını göstermektedir. Bunuda 2023- 2024 mukayeseli yaptık'ki geçen yıl durumumuz neydi, şimdi ne oldu konusuna açıklık getirsin. Açıklamam içerisindeki verileri bu tabloda göremezsiniz de, paylaştığım veriler KKTC Turizm Planlama Dairesinden elde ettiğim verilerdir.

Bilgi : 1) Ocak – Eylül 2024 dönemini kapsayan ilk 9 ay içerisindeki toplam konaklayan kişi sayısı KKTC yurttaşları hariç toplam 915.343 kişi olarak gerçekleşmiştir. Bunların 709.242 kişisi Türkiye vatandaşı, 206.101 kişi ise diğer yabancılar. Bu periyot içerisinde Toplam geceleme sayısı ise 3.075.419 olarak gerçekleşmiştir. KKTC yurttaşlar hariç , diğer tüm uyrukların konaklama tesislerimizdeki ortalama kalış süreleri ise 3.3 gün olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Bilgi: 2) 2023 yılına baktığımızda ise , aynı dönemler içerisinde KKTC yurttaşları hariç toplam konaklayan kişi sayısı 839.898 olarak gerçekleşmiştir.Bunların 590.913 Türkiye vatandaşı, 248.985 kişisi ise diğer yabancılar.Toplam geceleme sayısı ise 2.999.032 olarak gerçekleşmiştir.KKTC yurttaşları hariç, diğer tüm uyrukların konaklama tesislerimizdeki ortalama kalış süreleri ise 3.5 gün olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Bilgi:3) 2023 ile 2024 yıllarını kıyasladığımız zaman ise,ilk 9 ayda Türkiye den gelip konaklayan vatandaşlarda 118.329 kişi artmış olmasına rağmen turistik konaklama tesislerimizde ortalama kalış süreleri 3.07 günden , 2.95 güne düştüğünü görmekteyiz. Yabancılarda ise, konaklama sayılarında 42.884 kişi düşüş olmakla birlikte, turistik konaklama tesislerimizde ortalama kalış süreleri’nde değişim olmadığını ve 4.75 gün olarak aynı kaldığını görmekteyiz.

Yine ilk 9 ay itibariyle KKTC yurttaşları hariç diğer tüm uyrukların konaklama tesislerimizdeki ortalama kalış süreleri 2023 de 3.5 gün olurken, 2024 de bu rakamın 3.3 güne gerilediğini görmekteyiz.

Sonuç olarak, genel anlamda Ülkemize gelen TC vatandaşlarının sayıları ve konaklamaları artarken, Yabancı sayılarımızda ise düşüş vardır.

Ülkemizde Yabancı turistin azalmasının en büyük nedeni pahalılıktır. Hükümetin uyguladığı yanlış ekonomi politikalar yüzünden artan maliyetler sektöre çok olumsuz yönde yansımaktadır. Özellikle elektrik ve personel giderleri konaklama sektörümüzün girdi maliyetlerini artırmakta, buna bağlı konaklama ücretleri de arttığından Yabancı Tur operatörleri bu pahalılık noktasında,ülkemizi değilde diğer ülkeleri tercih etme noktasına gitmektedirler.

Bununla birlikte artan uçak bileti fiyatları, direkt seferlerin yapılamaması ve çevre gibi olumsuzluklar tüm bu yaşananlara birer etkendir.

Çözüm:

1)Turizm Devlet politikası olmalıdır.

2)Charter ler yanında, Karasınır Kapılarına da teşvik verilmeli,

3)Seyahat Acentelerimizin alt yapılarını güçlendirmek noktasında hibelerin verilmesi.

4)Konaklama sektörümüzün girdi maliyetlerini düşürecek ekonomik girişimler yanında, küçük ve orta ölçekli otellerimiz için Finans desteği sağlanmalı.

6)Kaybettiğimiz Tur Operatörleri ile tekrardan iletişime geçilmeli ve onları kazanmanın yolları aranmalıdır.

5)Uçak bilet fiyatları ile ilgili TC yetkilileri ile görüşerek Türkiyede olduğu gibi KKTC'yi de iç hat uygulamasına dahil etmelerini sağlamak. Bununla birlikte uçak biletlerinde bir tavan fiyatı uygulamasına geçmek.

Aklıma ilk gelen Kısa süreli ve mümkünatı olan çözümler bunlardır. Lakin tüm bu bunlar iyi bir plan,program ve sağlam bir irade ile sektörün katkıları sonucunda olabilecek çözümlerdir. Umarım istediğimiz noktaya geliriz. Zor ama umut herzaman vardır.