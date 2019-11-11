Sofu Altınbaş: Büyük bir komplonun içindeyiz

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, kardeşi Vakkas Altınbaş ve yeğenlerinin de tutuklandığı dava sürecinin büyük bir komplo olduğunu söyledi.

Az önce yazılı bir açıklama yapan Sofu Altınbaş, “Vakkas, Orkun, Mehmet Altınbaş yasa dışı işlem yapmadı” dedi.

Sofu Altınbaş, 4 milyon sterlin ödeyip, tapu alamadıklarını anlatarak, şu açıklamayı yaptı:

Büyük bir komplo kuruldu. Esas mağdur biziz. Davaya bahis konuyla ilgili 4 milyon sterlin ödeme yaptık. Üç milyon kusur sterlinlik de çekler var.

Tapuları alamadığımız için çekleri mahkeme kararıyla durdurduk. Konu mahkemededir. Altınbaş ailesi olarak kendimizi tam bir organize komplo içerisinde bulduk.

Yasal olarak tüm haklarımızı kullanacağız. Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş ve Orkun Altınbaş’ın yürüttüğü işler tamimiyle yasaldır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Saygılarımla

Sofu Altınbaş Altınbaş Holding Yönetim

11/11/2019 19:55