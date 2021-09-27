Sofu Altınbaş: Vergilerimizle devletimizi güçlendirip halkımıza refah getirmeye devam edeceğiz

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, bugün yaptığı açıklamada, “ülkesinde kazandığını ülkesine harcama hedefi ” ile 1980 yılından başlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne birçok alanda yatırımlar yaparak binlerce aileye iş ve aş olanağı yaratırken ülke hazinesine vergi, harç ve sosyal yardım olarak milyonlarca lira kazandıran Altınbaş Holding’in vergilerle devleti güçlendirip halka daha refah daha mutlu bir hayat sürdürme olanağı yaratmaya devam edeceğini bildirdi.

Enerji, bankacılık ve finans, altın ve gümüş takı alanlarındaki iştirakleri ile birlikte süregelen pandemi döneminde bir yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan ekonomik aktiviteleri sürdürdüklerini belirten Sofu Altınbaş, “ Vergilendirilmiş her kuruşu kutsal sayan anlayışımızdan asla taviz vermeden çalışıyoruz. Böylesi zor süreçte dahi hepsi birbirinden değerli iştiraklerimizden Creditwest Bank’ın ulusal bankalarımız arasında vergi rekortmenliği ünvanını bu yılla birlikte 8 yıldır sürdürüyor olması bizleri ayrıca gururlandırmıştır ”

Sofu Altınbaş “Toplumsal Dayanışmaya Örnek Yatırımlarımız Sürecek”

Ülke ile birlikte büyüme anlayışına yıllardır özel önem verdiklerini, bu çerçevede binlerce aileye istihdam yaratırken, kamu sosyal kurumlarına ve devlet hazinesine vergiler ve harçlarla her yıl milyonlar yatırdıklarını anlatan Sofu Altınbaş, kazandıklarının bir bölümü ile toplumsal sosyal dayanışma adına çok güzel ve anlamlı örneklere imza attıklarını vurguladı.

“ Yüreğimizle birlikte yanan ormanlarımız için ilk günden fidan dikimine başladık, salgınla ve yangınlarla mücadele süreçlerinde ambulanslara yangın söndürme araçlarını ücretsiz yakıt sağladık, geleceğimizin emanetçileri gençlerimize eğitimlerini sağlıklı koşullarda yürütebilmeleri için 150 adet tablet bağışlarken KTEV’le 3 yıllık işbirliğinde 45 başarılı öğrencimize burslu okuma olanağı yarattık, Alpet olarak kadın istihdam projesine öncelik vererek akaryakıtta daha çağdaş daha modern hizmet noktaları yarattık” diyen Sofu Altınbaş, Altınbaş Holding olarak eğitimden sağlığa, kültürden spora proje bazlı toplumsal sosyal dayanışma örnekleri sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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27/09/2021 10:30