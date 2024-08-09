Sofyan Amrabat transferinde sıcak gelişme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de güdemdeki isimlerden biri de Sofyan Amrabat. Sarı-Lacivertlilerin bir süredir temas halinde olduğu tecrübeli orta saha oyuncusunda yeni bir gelişme yaşandı.

AMRABAT MAÇA GÖTÜRÜLMEDİ | La Nazione'ın aktardığı habere göre Fiorentina, yarın Freiburg ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı öncesi Sofyan Amrabat'ı Almanya'ya götürmedi.

FLORANSA'DA TRANSFER GÖRÜŞMESİ | Haberde Sofyan Amrabat'ın transfer görüşmeleri nedeniyle Floransa'da kaldığı aktarıldı.

Kararın teknik direktör Raffaele Palladino ile mutabakata varılarak alındığının altı çizildi.

Geride bıraktığımız sezonu Manchester United'da kiralık geçiren Sofyan Amrabat, Fiorentina ile sözleşmesinin son yılına girdi.