Soğancı: Babalar en önemli kurtarıcıdır

TDP İskele Belediye Başkan Adayı Cemaliye Soğancı babalar günüyle ilgili şu açıklamayı yaptı; Toplumsal yapımızın temel kurumlarından olan ailenin huzuru ve mutluluğu için emek harcayan babalarımız, aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Annelerden de hiçbir farkları yoktur. Anne, Baba ailemizin temel direkleridir. Onun için Babalıkta dünyanın en güzel duygularından birisidir.

Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız babalarımız, bizlere yaşamın anlamını ve tüm güzelliklerini öğretirken sadece çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve aile mutluluğunu sağlayabilmeyi amaçlarlar. Babalara ve Annelere özellikle yaşlılık dönemlerinde daha fazla özen gösterelim.

Babalarımız aile kurumlarının ayakta kalması için büyük görevler üstlenmektedir. Aile kurumunun ayakta kalmasında büyük görevler üstlenen ve gösterdiği özveriyle eşine ve çocuklarına ömür boyu desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, ailesinin mutluluğunu her şeyin üstünde tutan, eşleriyle birlikte yetiştirdikleri çocuklarıyla toplumumuzun geleceğini şekillendiren tüm babalarımız bizim en değerli hazinelerimizdir.

Ailesi için maddi ve manevi tüm imkânları sonuna kadar seferber eden, yaşama tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren Babalarımızı sadece bir gün içinde hatırlamayalım. Babalarımız bizim en kıymetli hazinemizdir. Babalarımızı her zaman sevelim, sayalım, onları her zaman hatırlayalım.

Hayatın anlamını ve güzelliklerini öğreten, evlatları için her türlü fedakârlığa katlanan, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve geleceklerini güvence altına alabilmek için ailenin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan babalar, maddi manevi bütün imkânlarını seferber ederek hayat yolundaki engellerin aşılmasında en önemli kurtarıcı olmuştur.

Babalar Günü vesilesiyle Tüm Babalarımızın Babalar Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor her birini ayrı, ayrı sevgi ve saygıyla selamlıyor, babalarımıza da aileleriyle birlikte mutlu, sağlıklı bir yaşam, aydınlık dolu günler dileriz.