Soğuk hasta eder mi, etmez mi? Tartışmalı konuya uzmanların yorumu

BİLİMSEL VERİ YOK

Bilimsel olarak soğuk suyun hasta ettiğine dair bir veri bulunmuyor. Hasta olan kişilerin soğuk su içmesi mukusun kalınlaşmasına ve boğazın rahatsız olmasına yol açabilir. Ancak soğuk su da dâhil olmak üzere soğuk içeceklerin tüketilmesi doğrudan hastalık nedeni sayılmıyor.

SOĞUK SUYUN FAYDASI VAR

Soğuk su içmenin faydaları arasında soğuk suyun vücut ısısını düşürmesine ek olarak antrenman sonrası vücudun ve kasların rahatlamasına yardımcı olması, susuzluğu giderip ferahlatması, metabolizmayı hızlandırması yer alır.

SOĞUK DEĞİL GÜÇSÜZLÜK HASTA EDER

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Ses Kısıklığı–Yutma Güçlüğü Uzmanı Doç. Dr. Necati Enver, soğuk su içmenin ya da dondurma yemenin hastalığa neden olmadığını belirterek "Güçsüz bağışıklık sistemi, virüs ve bakteriler hasta eder. Dondurma ve soğuk su, boğazda uyuşmaya neden olur. Bu durum bazen ağrıya neden olabilir. Ancak bu geçicidir" diye konuştu.

1800’LERDE BİLİNİYORDU

19. Yüzyıl'da ünlü bilim insanı Louis Pasteur tarafından geliştirilen Mikrop Teorisi'ne göre, hastalıkların sorumlusu mikroskobik organizmalardı. Sıcaklık veya soğukluk gibi fiziksel unsurlar, hastalıkların doğrudan nedeni değildi. Dolayısıyla terliyken soğuk su içmek, terli bir şekilde dışarı çıkmak, soğuk bir ortamda kalmak hasta olmanın ana sebebi değil.

PROF. DR. YAVUZ YÖRÜKOĞLU NE DİYOR?

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, “Soğuk hava ve üşümenin hastalanmanızla doğrudan bir ilişkisi yok. Ayaklarınız, başınız ve sırtınız üşüdü diye hasta olmuyorsunuz” dedi.