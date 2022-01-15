ads

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak…

ads ads ads ads ads
15/01/2022

ads
ads
ads
Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak…

Hava yarın parçalı bulutlu, sabah saatleri sağanak yağmurlu olacak. Yarın dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması da bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13 – 15 derece, yarın ve pazartesi günü ise 10-12 derece dolaylarında seyredecek…

Rüzgar, periyodun ilk yarısı kuzeyli, ikinci yarısında ise güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, akşam saatleri ve yarın kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek…

 

15/01/2022 19:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hava durumu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.