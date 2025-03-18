Soğuk hava geri dönüyor

Yarın ve perşembe günü yağmur ve fırtına bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 13-16 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölge 18-24 Mart tarihleri arasında, periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı ve az bulutlu, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, perşembe parçalı bulutlu, doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu, diğer günler parçalı bulutlu veya az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde 24-27 derece, sahillerde 19-22 derece, diğer günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece, perşembe günü ise iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun ilk yarısında zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı olarak, çarşamba, perşembe günleri ise yer yer fırtına şeklinde esecek.